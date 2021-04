Noul protocol in caz de deces al pacientilor cu COVID, publicat in Monitorul Oficial

Masuri care privesc bolnavul infectat cu SARS-CoV-2 in cazul in care prezinta simptome severe de boala

Masuri care privesc familia/reprezentantul legal al bolnavului infectat cu SARS-CoV-2 in cazul in care acesta prezinta simptome severe de boala

Masuri care privesc transportul decedatului din sectia de spital catre morga

Masuri care privesc familia/reprezentantul legal al decedatului

Masuri care privesc personalul implicat in manipularea decedatului

Masuri care privesc imbalsamarea

Masuri care privesc inmormantarea sau incinerarea

Acesta prevede mai multe reguli si masuri care se iau in cazul decesului bolnavilor de COVID sau referitor la pacientii infectati cu SARS-CoV-2 aflati in stare grava in spitale Pe perioada internarii in unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 poate beneficia, la cerere, de asistenta religioasa, potrivit specificului cultului din care face parte, si cu acordul medicului curant.In vederea asigurarii protectiei clericului si a pacientului, vizita poate avea loc in urmatoarele conditii:- un singur cleric oficiant poate intra la pacient, o singura data;- timpul alocat serviciului religios este de maximum 15 minute;- clericul poarta echipament complet individual de protectie asigurat cu titlu gratuit de catre unitatea sanitara in care este internat pacientul;-clericul respecta toate masurile sanitare care se impun;- se vor folosi doar obiecte de cult care pot fi dezinfectate inainte si dupa utilizare, cu acordul medicului curant;- nu sunt permise obiecte care genereaza flacara deschisa/inchisa sau scanteie.In unitatile sanitare in care exista clerici angajati, acestia vor asigura asistenta religioasa pentru credinciosii cultului recunoscut cu acordul caruia a fost angajat, de comun acord cu medicul curant.Pe perioada internarii in unitatea sanitara, pacientul infectat cu SARS-CoV-2 si care prezinta simptome severe de boala poate beneficia, la cerere, de vizita unui membru al familiei/reprezentantului legal, cu acordul medicului curant.In vederea asigurarii protectiei membrului familiei/apartinatorului legal, vizita poate avea loc in urmatoarele conditii:- o singura persoana poate intra la pacient, o singura data;- timpul alocat vizitei este de maximum 15 minute;- vizitatorul poarta echipament complet individual de protectie asigurat cu titlu gratuit de catre unitatea sanitara in care este internat pacientul, conform metodologiei in vigoare;- vizitatorul respecta toate masurile sanitare care se impun;- nu este permisa introducerea niciunui obiect in zona in care sunt ingrijiti pacientii cu COVID-19.Corpul persoanei decedate ca urmare a infectiei cu SARS-CoV-2 confirmata prin teste de laborator fara leziuni traumatice nu se imbalsameaza.Decedatul va fi asezat intr-un sac impermeabil nou, dublu si ermetic inchis cu fermoar si va fi igienizat la suprafata cu produse biocide tip TP22 (pe baza de formol).Decedatul va fi depus in frigider la morga spitalului/institutiei de medicina legala in asteptarea derularii procedurilor specifice medicinei legale sau anatomiei patologice, respectiv a procedurilor de identificare.Transportul decedatului catre morga de la nivelul sectiei din unitatea sanitara in care s-a produs decesul se face in sac inchis ermetic. Liftul si targa prin care a fost asigurat transportul decedatului din sectia unitatii sanitare pana la frigiderul din morga vor fi dezinfectate cu produse biocide de tip TP2 (de suprafete), iar personalul medical care asigura transportul va fi echipat cu echipament de protectie, conform metodologiei in vigoare.Toate spatiile in care sunt depusi decedatii (camera mortuara, frigider, capela) vor fi dezinfectate conform normelor in vigoare (dezinfectie, nebulizare).Familia/reprezentantul legal al decedatului care parcurge procedura de identificare a decedatului va purta obligatoriu echipament individual de protectie de unica folosinta: halat de unica folosinta din material netesut sau impermeabil la apa; masca faciala de protectie; botosi (protectie incaltaminte); manusi.Echipamentele individuale de protectie pentru familia/reprezentantul legal al decedatului care va parcurge procedura de identificare a decedatului vor fi asigurate cu titlu gratuit de catre unitatea sanitara in care a fost internat pacientul.In caz de identificare pozitiva (potrivire), vor semna o declaratie si se va completa intr-un registru special dedicat.Familia/reprezentantul legal al decedatului poate vedea decedatul cu respectarea urmatoarelor conditii:- cel mult doua persoane din cadrul familiei/reprezentantului legal al decedatului pot vedea decedatul;- vor imbraca obligatoriu echipamentul individual de protectie;- nu se recomanda contactul direct piele pe piele (atingere, sarut etc.);- vor respecta strict protocolul de igiena a mainilor care presupune spalarea mainilor cu apa si sapun timp de 20 de secunde la intrarea si la iesirea in spatiul mortuar.Nu este permis priveghiul la domiciliul persoanei decedate.Personalul implicat in manipularea decedatului pulverizeaza produse biocide de tip TP22 sau solutie de formaldehida peste decedat, il imbraca cu hainele puse la dispozitie de catre familie/reprezentantul legal sau reprezentantii administratiei publice locale si il introduce in doi saci rezistenti de vinil, astfel: dupa fiecare introducere a decedatului in sac se pulverizeaza produs biocid tip TP22, folosind un echipament de pulverizare fina, ulterior acesta se introduce in sicriu, urmand a se inchide si sigila capacul sicriului, prevede ordinul.Reprezentantul legal al decedatului are dreptul sa faca fotografii in momentul in care parcurge procedura de identificare a decedatului.Familia/reprezentantul legal sau reprezentantii administratiei publice locale (pentru cazurile sociale) vor pune la dispozitie imbracamintea decedatului si sicriul in care se asaza decedatul.Din acest moment si pana la inhumare/incinerare sicriul va ramane inchis, fiind interzisa orice actiune de deschidere a acestuia.Potrivit protocolului, data fiind transmisibilitatea ridicata a coronavirusului, este recomandat ca persoanele clinic vulnerabile, cele cu varsta extrema (copii si varstnici), persoanele cu comorbiditati, sa nu vina in contact direct cu corpul decedatului, indiferent daca poarta echipament de protectie sau nu.Persoanele aflate in izolare sau in carantina nu vor participa la funeralii, se mai arata in protocol.Persoanele decedate, contaminate ca urmare a infectiei cu SARS-CoV-2, confirmata prin teste specifice de laborator si care au fost autopsiate nu se imbalsameaza, ci doar se igienizeaza la suprafata cu produs biocid de tip TP2. Acesti decedati se igienizeaza si se imbraca inainte de a fi introdusi in sac.Inhumarea decedatului confirmat cu infectie cu SARS-CoV-2 se va face in aceleasi conditii de inhumare impuse persoanelor decedate din alte cauze, cu respectarea vointei familiei decedatului si a ritualurilor cultului de care apartine, respectand normele prevazute de lege. Dupa fiecare serviciu religios, spatiul se va aerisi si se va dezinfecta conform recomandarilor in vigoare.Numarul de persoane care participa la funeralii este cel permis de reglementarile oficiale, dar va fi mentinut la un minimum, se arata in protocol. Toate persoanele participante vor respecta pastrarea distantei recomandate in metodologia in vigoare, se vor proteja in mod adecvat, iar purtarea mastii faciale este obligatorie.Nu este nevoie ca obiectele personale ale persoanei decedate sa fie incinerate sau indepartate conform procedurii deseurilor infectioase. Ele vor fi manuite purtand manusi, curatate cu detergent si dezinfectate cu solutie de min. 70 grade etanol, hipoclorit sau o solutie de clor cu concentratia de 0,1% (1.000 ppm), potrivit sursei citate.