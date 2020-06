Un nou simptom al coronavirusului, care afecteaza copiii, documentat de specialisti

Ziare.

com

Cele doua studii, publicate in New England Journal of Medicine (NEJM), au fost realizate pe un esantion de aproape 300 de copii si tineri cu varste sub 21 de ani, care au avut COVID-19 (sau suspiciuni intemeiate), cazuri recenzate in Statele Unite in perioada martie-mai, in urma unei alerte lansate in Regatul Unit la finalul lunii aprilie, apoi de catre Centrul pentru Prevenirea si Controlul bolilor (CDC) din Statele Unite in luna mai.Pe plan global, au fost raportate o mie de cazuri in care sunt incluse si cele vizate de noile studii, a declarat Michael Levin, cercetator la Imperial College din Londra, intr-un editorial publicat de NEJM. Pe 15 mai, Centrul european de prevenire si de control al bolilor a raportat 230 de cazuri in Europa, dintre care doua decese in Franta si Regatul Unit.Asa cum s-a banuit, este clar ca sindromul apare intr-o a doua etapa, la mai multe saptamani dupa infectarea cu virusul SARS-CoV-2: un studiu realizat pe plan national mentioneaza o durata medie de 25 de zile, in timp ce altul, realizat la New York, arata ca majoritatea cazurilor s-au prezentat la o luna dupa varful pandemiei in orasul respectiv.Aceasta afectiune este confirmata ca fiind foarte rara: 2 cazuri la 100.000 de persoane cu varste sub 21 de ani. Asa cum au observat deja medici de pe cele doua coaste ale Atlanticului, copiii de culoare, hispanici si de origine indiana sunt relativ mai afectati in comparatie cu copiii caucazieni.Simptomele cele mai frecvente nu sunt respiratorii: peste 80% dintre copii sufera de fapt de tulburari gastrointestinale (dureri abdominale, greata sau varsaturi, diaree), iar multi au prezentat eruptii cutanate, in special cei sub cinci ani. Toti au prezentat febra, cel mai adesea mai mult de patru sau cinci zile. La 80% dintre acestia, este afectat sistemul cardiovascular. In cazul unui procent cuprins intre 8% si 9%, pacientii au dezvoltat un anevrism al arterelor coronariene.Cei mai multi dintre copii aveau o stare buna de sanatate anterior si nu prezentau factori de risc sau afectiuni preexistente.Dintre acestia, 80% au fost internati la terapie intensiva, 20% au primit asistenta respiratorie invaziva, iar 2% au decedat.In momentul primelor alerte, medicii au observat numeroase similitudini cu boala Kawasaki, care afecteaza in special nou-nascutii si copiii foarte mici si declanseaza inflamatii la nivelul vaselor sangvine, care pot provoca probleme cardiace. Aceste noi date confirma ca MIS-C si Kawasaki au puncte in comun, dar ca sindromul nou-descoperit afecteaza in general copiii cu varste mai mari si declanseaza inflamatii mai intense.Ramane inca un mister cauza sindromului, care se banuieste ca ar fi legata de o reactie anormala a sistemului imunitar. Lamurirea acestui aspect ar putea avea implicatii asupra dezvoltarii unui vaccin si a inflamatiilor care afecteaza de asemenea multiple organe in cazul adultilor bolnavi de COVID-19, a sugerat Michael Levin.