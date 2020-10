Un numar de 11 angajati la Camera Deputatilor sunt infectati cu noul coronavirus

"Camera Deputatilor pastreaza si respecta, in continuare, masurile de prevenire si combatere a raspandirii virusului Sars Cov-2, iar personalul de specialitate, tehnic si administrativ asigura, in conditii optime, procedurile necesare derularii activitatii legislative. La Camera Deputatilor sunt inregistrate, in prezent, 11 cazuri de infectare cu Covid-19 in randul angajatilor, toate persoanele aflate in aceasta situatie urmand procedurile necesare legale in vigoare. Toate structurile institutiei si-au stabilit, inca din luna martie, un program de lucru decalat, care permite evitarea aglomeratiei, si o mare parte dintre angajati au optat pentru posibilitatea de a lucra de la domiciliu. Mentionam faptul ca la nivelul institutiei au fost implementate toate masurile necesare pentru protectia deputatilor si a angajatilor, respectiv masti de protectie la intrarea in institutie, produse dezinfectante si gel dezinfectant in birouri si in spatiile comune, panouri din plexiglas, benzi de marcare pentru respectarea distantei de 1,5 metri, dispozitive non contact pentru masurarea temperaturii, dezinfectie a locurilor comune din cladire (lifturi, grupuri sanitare si alte spatii folosite in comun), nebulizare spatii. Accesul in cladire se realizeaza prin trasee special marcate atat pentru acces, cat si pentru iesire", arata un comunicat de presa al institutiei.Referitor la activitatea parlamentara au fost implementate proceduri de dezbatere si vot la distanta pentru desfasurarea sedintelor comisiilor, a sedintelor de plen, ale Biroului permanent,"Sedintele Camerei Deputatilor si sedintele comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, care au necesitat prezenta fizica a parlamentarilor, s-au desfasurat in conformitate cu proceduri speciale care asigura respectarea distantarii sociale, pe langa masti si dezinfectant fiind puse la dispozitie si manusi, iar locurile din sala de plen au fost marcate cu buline albe. Pe ecranele de signalistica si pe panourile special amenajate ruleaza informatiile prin care angajatii sunt permanent informati in legatura cu masurile si procedurile pe care trebuie sa le urmeze in cazul aparitiei simptomelor de infectare", mai arata sursa citata.Referitor la informatiile aparute in mass media privind unele amenzi date personalului Camerei pentru nepurtarea mastilor de protectie, reprezentantii institutiei precizeaza ca sunt eronate si ca nu a fost acordata nicio amenda pana acum."Totodata, informatia potrivit careia organele abilitate ar fi acordat amenzi personalului pentru nepurtarea mastilor de protectie este eronata, pana in acest moment nefiind inregistrata nicio amenda pentru o astfel de situatie. Facem mentiunea ca masurile enumerate mai sus reprezinta doar o parte din cele implementate si suntem la dispozitia institutiilor media in vederea furnizarii tuturor detaliilor necesare pentru a putea fi prezentate informatii complete si corecte pe aceasta tema", conchide documentul de presa.