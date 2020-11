Un oras si doua comune din Constanta, in carantina de sambata

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta propune carantinarea orasului Cernavoda si a comunelor Cumpana si Targusor, iar masura va intra in vigoare din data de 28 noiembrie de la ora 20.00.Decizia este valabila pentru urmatoarele 14 zile, cu posibilitate de prelungire, daca situatia o va cere.Ordinul de intrare in carantina pentru cele trei localitati va fi semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat Astfel, in cele trei localitati se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/ gospodariei, cu exceptiile valabile la nivel national. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator, iar pentru deplasarea in interes personal, o declaratie pe propria raspundere, completata.Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.In interiorul localitatii se interzice circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.Totodata, ocupantii unui autovehicul, daca nu sunt membri ai aceleiasi familii, au obligatia de a purta masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura.CJSU a mai decis sa permita oficierea slujbelor religioase doar in exteriorul cladirilor, cu exceptia celor la care participa doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate in exterior se va respecta norma de 4 mp/persoana, cu respectarea regulilor de protectie sanitara. Este permisa oficierea slujbelor de inmormantare , doar in exteriorul cladirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane.De asemenea, este permisa oficierea evenimentelor de stare civila cu prezenta a maxim 20 de persoane in exteriorul cladirilor si respectiv 8 persoane in interiorul cladirii, cu respectarea regulilor de protectie sanitara.Totodata, este permisa in 5 decembrie deplasarea la/de la sediile sectiilor de votare, a persoanelor implicate in organizarea alegerilor, precum si a persoanelor care depun cereri de vot prin intermediul urnei speciale, iar in 6 decembrie, pentru execitarea dreptului de vot.In prezent, se afla in carantina in judetul Constanta localitatile Agigea, Costinesti, Techirghiol, Medgidia, Lumina, Mihail Kogalniceanu, Valu lui Traian, Ovidiu, Navodari, municipiul Constanta, Eforie si Lazu.Pe data de 27 noiembrie, incidenta la nivelul judetului Constanta a fost de 7,54 ceea ce a plasat judetul pe primul loc la nivel national.