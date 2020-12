VIDEO Pacient bolnav de COVID-19, fugit din spital, la Drobeta Turnu Severin. Medicii l-au prins si l-au dus inapoi

Dosar penal pentru zadarnicirea combaterii boliilor

Incidentul s-a produs sambata dupa-amiaza. Imaginile au fost postate pe retelele de soacializare."Nu se poate asa ceva ce se intampla in Drobeta Turnu Severin! Oameni de nimic. Un om a fugit din spital si striga dupa ajutor! Oameni buni faceti ceva! Acesti incompetenti omoara oamenii il iau cu forta inapoi. Cine stie prin ce chinuri trece acest om....", a scris o internauta pe pagina sa de Facebook "Ajutor! Ajutor!" se aude pe fundal. Strigatele de disperare nu i-au induplecat pe angajatii spitalului care l-au luat pe sus si l-au dus din nou la tratament.Dupa acest incident, omul s-a ales cu dosar penal."La data de 6 decembrie a.c., ora 17.25, Politia Drobeta Turnu-Severin a fost sesizata de o unitate medicala, din municipiu, cu privire la faptul ca o persoana confirmata SARS-COV 2 a parasit sectia, fara acordul personalului de serviciu.La fata locului, s-a deplasat echipa operativa, care, in urma verificarilor efectuate, a stabilit ca aspectele sesizate se confirma, barbatul fiind depistat in municipiu, moment in care au fost anuntati reprezentantii spitalului, care au preluat persoana si au reinternat-o.In cauza, a fost intocmit dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor", a transmis IPJ Mehedinti.Potrivit presei locale , incidentul urma sa fie anchetat si in cadrul unitatii medicale.