Un pacient cu COVID-19 din Suceava a murit imediat ce a ajuns acasa, dupa ce a insistat sa fie externat. Barbatul nu avea si alte boli

Barbatul in varsta de 59 de ani, din comuna suceveana Dornesti, a fost confirmat pozitiv Covid-19 in data de 21 august si a fost internat in Spitalul Municipal Radauti, scrie Monitorul de Suceava Vineri, 28 august, barbatul care nu suferea si de alte afectiuni, a solicitat insistent externarea, in ciuda recomandarilor medicilor de a ramane in spital pentru tratament, el avand o forma grava de boala, mai arata sursa citata.Asa cum prevede legea, un pacient nu poate fi tinut in spital impotriva vointei lui, astfel ca barbatului i s-a pus in vedere ca este externat pe propria lui raspundere, pe care si-a asumat-o prin semnatura si amprenta digitala langa semnatura, in prezenta a doi martori.Fiind vorba despre un pacient cu COVID-19, Spitalul Municipal Radauti a solicitat si avizul Directiei de Sanatate Publica Suceava pentru externare, iar dupa ce l-a primit, a trimis bolnavul la Dornesti cu o ambulanta , in conditii de securitate epidemiologica, potrivit managerului spitalului, Traian Andronachi.Medicii i-au mai recomandat barnatului ca inca 8 zile, incepand de vineri, sa ramana in izolare la domiciliu.Insa, dupa ce a ajuns acasa, starea de sanatate a barbatului s-a degradat foarte mult si, la circa jumatate, de ora a murit.