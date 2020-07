Un pacient din Iasi care s-a vindecat de COVID-19 refuza sa paraseasca spitalul: "Ne-a spus ca se simte mai in siguranta aici"

Guvernul Romaniei a elaborat un proiect de lege menit sa puna legislatia in acord cu cerintele CCR cu privire la carantinarea si izolarea persoanelor cu Covid-19, care urmeaza sa fie discutat luni, 6 iulie, in sedinta de Guvern.La spitalul de Boli Infectioase din Iasi nu au existat pana acum cereri de externare ca urmare a deciziei CCR. Din contra, exista un pacient care nu vrea sa paraseasca spitalul, cu toate ca, potrivit testului care a iesit negativ, s-a vindecat."Avem un pacient negativ de ceva timp, care ne-a rugat sa mai ramana in spital pentru ca mai are inca fenomene respiratorii si ne-a spus ca se simte mai in siguranta aici", a declarat Carmen Dorobat, managerului Spitalului de Boli Infectioase Iasi, pentru Ziare.com.