Situatie grava in Bucuresti. Cum s-a transformat un spital in focar de coronavirus dupa ce un pacient infectat s-a plimbat prin mai multe sectii

Pacientul suspect a disparut cand a aflat ca are coronavirus

Familia pacientei care a decedat e decisa sa dea institutia in judecata, conform Observatornews.ro Femeia a fost internata la Institutul de Diabet Paulescu cu glicemie mare si cu test COVID negativ. Familia se pregatea sa o externeze cand a primit vestea ca pacienta are coronavirus . A luat virusul de la un pacient care, asa cum recunosc chiar doctorii, n-a fost testat si s-a plimbat liber prin spital. Mai mult, cand a aflat ca e pozitiv, pacientul a disparut."-L-am luat si cu tuberculoza..si obraznic. A umblat prin toate saloanele, pe terapie... Cand a aflat ca e cu covid a fugit din spital. Drama este ca atunci a trebuit sa luam toti bolnavii, de pe camerele de luat vederi, cu care a intrat in contact. Ea saraca era bine...si maine ii dadeam drumul acasa", ar fi spus medicul potrivit fiului pacientei.Femeia a fost transferata la un spital suport Covid, dar joi a murit.Citeste si: