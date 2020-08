Un politician de doar 43 de ani din Slatina a murit imediat dupa externare. A fost tratat de COVID-19 si avea doua teste negative

Dragos Turcitu a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, din data de 22 iulie 2020, unitate medicala in care a fost tratat de COVID-19, relateaza Adevarul.In cursul zilei de sambata, 1 august, a fost externat, avand doua teste negative. Tot in cursul acestei zile, barbatul s-a simtit rau, iar in scurt timp a decedat. Conform marturiei unui prieten al politicianului, Turcitu a iesit de la baie acuzand ca resimte dureri in bratul stang, cel mai probabil suferind un infarct.Turcitu era membru PNL , trecand, la un moment dat, si prin UNPR , iar in trecut a ocupat functia de director al Serviciului Judetean de Paza Olt. Conform sursei citate, Dragos Turcitu era angajat al Administratiei Bazinale de Apa SHI Arges-Vedea. Era tatal a doua fete minore.