Un politist din Galati, care se afla in izolare la domiciliu si urma tratament medical, a murit de COVID-19

Potrivit acesteia, barbatul se afla in izolare la domiciliu din 10 octombrie pentru ca prezenta simptomele coronavirusului.Pe 15 octombrie a primit confirmarea ca este pozitiv si urma un tratament la domiciliu sub supravegherea medicului de familie. Ulterior, starea lui de sanatate s-a deteriorat, iar noaptea trecuta a decedat.Politistii locali cu care barbatul a intrat in contact au fost plasati in izolare la domiciliu, iar in sediile Politiei Locale Galati si Sectiei 4 unde acesta a lucrat au fost dezinfectate.