Un politist din Gorj, amendat cu 500 de lei si cercetat disciplinar pentru ca a intrat intr-un magazin fara masca

S-a intamplat in localitatea gorjeana Albeni.Imaginile au fost distribuite pe Facebook "Pentru domnul politist nu-i valabila masca in magazin?Distribuiti sa-l vada toata lumea", a transmis Marius Hodoi, cel care a postat fotografiile pe reteaua sociala.Conducerea Politiei Gorj s-a autosesizat si a dispus efectuarea de cercetari: "Avand in vedere aspectele aparute in mass-media, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Gorj a dispus efectuarea de verificari, iar ca urmare a acestora, politistul a fost sanctionat cu amenda de 500 lei conform prevederilor lLegii 55/2020. Totodata a fost dispusa cercetarea disciplinara a agentului de politie , urmand a fi dispuse masuri corespunzatoare", scrie adevarul.ro.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, in raportul publicat marti, 4 august,ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore 1.303 sanctiuni contraventionale, in valoare de 254.200 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, luni, 3 august, doua infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.