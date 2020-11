Sotia unui pompier infectat cu SARS-CoV-2 mort intr-un salon neincalzit, cerand o patura: "Dadea telefon dupa telefon la asistente pentru ca avea crize"

Femeia spune ca sotul ei dadea telefon dupa asistente, atunci cand ramanea fara oxigen sau ca a fost internat intr-un salon neincalzit, cerand de acasa patura pentru a se incalzi.Barbatul a decedat in urma infectiei cu COVID-19 si a ajuns in spital dupa ce a inceput sa se simta tot mai rau, in urma interventiei pentru scoaterea unui TIR din raul Lotru, stand doua ore in apa rece, potrivit anuntului autoritatilor."Durerea este mare. Nu pot sa o descru in cuvinte. Sunt din Rm. Valcea si ma numesc Banu Alida Carla si sunt sotie de pompier (ISU VALCEA). Sotul meu a decedat pe data de 26.10.2020 in urma unui sir lung de zile de spitalizare din cauza unor complicatii si din cauza neglijentei personalului medical de la Sectia infectioase Ramnicu Valcea. Fiind pompier-paramedic pe SMURD , acesta era expus la tot felul de accidente sau boli pe care le putea lua in timpul misiunilor", isi incepe sotia pompierului scrisoarea, publicata de Ziarul de Valcea. Alida Carla Banu a scris ca totul a inceput in data de 6 octombrie, atunci cand sotul ei a participat la o interventie de scoatere a unui TIR care cazuse in raul Lotru."Pe 6 Octombrie 2020 a participat la o interventie pe Valea Oltului cand un tir a cazut in Lotru. A stat doua ore in apa rece pana la brau. Atunci a capatat o raceala pe care a dus-o pe picioare, iar pe data de 9 octombrie 2020 a intrat in schimb de tura si a dus misiunea la bun sfarsit. Pe data de 12 octombrie a fost din nou la munca in schimb sanatatea s-a degradat, s-a simtit foarte rau iar colegii l-au izolat intr-o camera si l-au scos de pe interventie. Colegii si seful de tura nu au sesizat si nici nu au raportat nimic in legatura cu acest eveniment in conditiile in care suntem in pandemie iar colegii erau reticenti", se mai arata in scrisoare.Barbatul s-a simtit tot mai rau, iar in cele din urma a ajuns la spital unde a fost depistat cu infectie cu COVID-19."A venit acasa conducand 35 de km, iar dupa aceea a anuntat doctorul de familie legat de starea de sanatate in care se afla. Acesta l-a indrumat sa mearga la UPU Valcea pentru a isi face analizele si testul de covid. In asteptarea rezultatului testului covid, i-a prescris un tratament. A inceput acest tratament, iar pe 14 octombrie ora 23:00 s-a primit confirmarea pozitivitatii testului. Pe 15 octombrie s-a facut o ancheta epidemiologica si la ora 16:00 sotul meu s-a Internat la Spitalul Infectioase Ramnicu Valcea. A plecat pe picioarele lui cu speranta ca se va face bine si se va intoarce in sanul familiei. A fost preluat de doctorita Stoian Marinuta, o tanara de 31 de ani care l-a ingrijit pana pe data de 26 octombrie cand acesta a decedat. Doua zile a stat in salonul rece, neincalzit cerand patura de acasa pentru ca era frig", se mai arata in scrisoare.Starea barbatului s-a agravat, acesta avand dificultati de respiratie. A fost mutat in Sectia de Boli Infectioase unde a depins de masca de oxigen."Pe 17 octombrie a inceput sa abia dificultati de respiratie si a fost mutat in Sectia Infectioase unde depindea de masca de oxigen. I s-a schimbat din nou tratamentul si de atunci in fiecare noapte s-a chinuit cu temperatura, dureri de cap si crize de respiratie. Nu stiu cat de interesata a fost doctora de acest pacient si de starea lui de sanatate pentru ca eu consider ca el a avut o pneumonie, dar tratamentul facut a fost pe schema de Covid si aceasta nu si-a facut deloc efectul pe pacient, de aceea sanatatea s-a deteriorat zilnic", se mai arata in scrisoare.A urmat calvarul in care pompierul era nevoit sa dea telefoane pentru a chema asistentele sa il ingrijeasca."Am inregistrari in care sotul meu dadea telefon dupa telefon la asistente pentru ca avea crize sau i se termina butelia de oxigen, care nu raspundeau din primul apel. Tratamentele facute erau Planquenil, Paracetamol, Vitamina C, B1, B12 si alte medicamente pe care nu le stiu. In ultimele zile de viata 24-25-26 octombrie, starea lui de sanatate s-a deteriorat foarte repede. Ma intreb si acum de ce acea doctora daca a vazut ca nu poate fi stabilizat? De ce nu a luat atitudine ca sa poata fi transferat la ATI - UPU Valcea sau in alt spital. Era un paramedic pe SMURD, nu un boschetar. Colegii lui si cadrele in functie de la ISU Valcea nu s-au interesat de starea lui si asta ma dezamageste cel mai mult. Doctorul de familie fiind angajat al unitatii s-a interesat doar de trei ori si cam atat, fara sa raporteze starea lui de sanatate. De ce? Lipsa de respect fata de oamenii care sunt carne de tun la interventii. Oamenii care isi pun viata in pericol si doar atat", a mai scris femeia.Alida Carla Banu mai arata in scrisoarea sa ca va avea grija ca sotul ei sa ramana in amintirea tuturor ca un erou."Familia ramane cu trauma pe viata daca se intampla evenimentul nefericit, legea junglei. Eu ca sotie (pentru ca asta voi fi), nu vaduva pompierului de la Valcea, voi avea grija sa ramana in amintirea noastra ca un erou, nu ca un nimeni. E trecut in rezerva si atat. Nu am nevoie de altceva, doar recunoasterea ca el s-a imbolnavit in timpul si din cauza serviciului. Nimeni nu vrea sa recunoasca acest lucru. Desi colegii stiu asta dar nu pot vorbi, tin de jobul lor. Durerea este mare cand vad atata nepasare. Au ajutat foarte mult colegii, dar puteau face mai mult pentru a-i putea salva viata. Daca se sesiza din timp problema de sanatate a sotului meu acum ar fi fost inca in viata. Banii donati au fost de ajutor, dar nu il pot inlocui, totusi le multumesc tuturor celor implicati pentru acest lucru. Dar EL este omul de care aveam nevoie toata viata atat eu cat si copii mei. Au ramas cu socul si durerea care le va marca toata viata. Ce am sa le pot spune lor?", mai scrie Alida Carla Banu.Femeia a mai amintit, in final, ca in 13 zile, plamanii sotului ei au devenit nefunctionali."Pe 26 octombrie cand starea lui s-a intrautatit s-a incercat transferul lui catre UPU-ATI Spitalul Judetean Valcea. Aici nici nu stiu ce s-a mai intamplat pentru ca a facut un CT pulmonar, iar plamanii lui nici nu mai erau functionali. O radiografie din data de 13 octombrie arata ca plamanii erau in stare normala de functionare, iar pe data de 26 acestia nu mai erau functionali (parca ar fi fost gazat). A facut doua stopuri cardio-respiratorii iar acestea i-au adus sfarsitul. In timpul spitalizarii a facut 5 atacuri de panica, deci va dati seama prin ce a trecut sotul meu pe parcursul spitalizarii...Aceasta este trista mea poveste!", a mai scris femeia.Potrivit anuntului facut de autoritati in 26 octombrie,"plt. Adj. Sef. Banu Gheorghe Romeo, nascut in data de 09.07.1974, angajat ca subofiter operativ principal la data de 01.09.2006 in cadrul Garzii de Interventie Brezoi - Detasamentul de Pompieri Rm. Valcea - ISUJ Valcea, a fost confirmat cu Covid - 19 la data de 13.10.2020"."In perioada 13.10.2020 - 26.10.2020 a fost emisa decizia de izolare la domiciliu, iar din cauza prezentarii unor simptome specifice virusului, incepand cu data de 19.10.2020 a fost internat in Spitalul Judetean Valcea, Sectia de Boli Infectioase", a transmis atunci ISU Valcea.Sursa citata preciza ca, in cursul zilei de 26 octombrie, barbatul a fost transferat de la Sectia de Boli Infectioase la UPU Valcea ca urmare a agravarii starii de sanatate, fiind declarat decesul la ora 20.00.