Inmormantare cu zeci de politisti si jandarmi a unui preot mort de COVID-19. Slujba a fost oficiata de Mitropolitul Moldovei

Masina mortuara a ajuns in Iasi, unde a fost preluata de echipaje ale politiei si jandarmeriei si condusa la morga, avand access doar familia, potrivit botoseanul.ro S-ar fi purtat discutii intense intre reprezentantii Protopopiatului Dorohoi si Primariei si cei ai Directiei de Sanatate Publica Botosani, in incercarea de a fi aprobata depunerea sicriului sigilat pe catafalcul ridicat in curtea Bisericii Sfanta Vineri, astfel incat preotii sa poata oficia slujbele.DSP Botosani a refuzat. Sicriul a fost dus la biserica sambata dimineata, 17 octombrie, iar slujba de inmormantare , oficiata de IPS Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, a avut loc in prezenta a aproximativ 50 de politisti, jandarmi si politisti locali."Precizam faptul ca fortele de ordine sunt prezente in teren pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta. Astfel, zeci de efective de politisti, jandarmi si politisti locali actioneaza pentru desfasurarea in bune conditii a evenimentului si pentru prevenirea raspandirii virusului Covid 19", au spus oficialii Politiei Botosani, intr-un comunicat trimis in timpul slujbei.