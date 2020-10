Un primar care oficia casatorii fara sa poarte masca de protectie a fost diagnosticat cu COVID-19

"Am vrut sa plecam in concediu, asa ca ieri ne-am testat si azi am aflat ca eu sunt pozitiv, cu Covid, sotia nu. M-am izolat pentru 14 zile imediat ce am aflat rezultatul testarii, in dimineata asta", a declarat primarul Dorin Curtean, citat de ebihoreanul.ro. Potrivit imaginilor disponibile, edilul a oficiat mai multe cununii civile fara ca in timpul ceremoniilor sa poarte masca de protectie, dar se scuza cu faptul ca ofiterul de stare civila i-ar fi spus ca nu este obligatoriu. "Ofiterul de stare civila mi-a spus ca nu era obligatoriu sa poarte masca persoana care oficiaza cununia si mirii. Eu n-am purtat, ca imi era mai usor sa vorbesc fara ea. In rest, am purtat-o", afirma Curtean.Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate spatiile inchise, inca de la inceputul starii de alerta, adica din 15 mai, conform sursei citate.La aceasta ora, Directia de Sanatate Publica Bihor desfasoara o ancheta epidemiologica pentru a identifica toate persoanele cu care edilul din Popesti a fost in contact direct. Potrivit definitiei medicale in vigoare, este vorba despre persoanele care au petrecut impreuna cu persoana confirmata cu COVID mai mult de 15 minute in spatii inchise, la distanta mai mica de un metru si fara a purta masca de protectie.