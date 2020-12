Un profesor de religie este cercetat penal pentru ca a infectat cu COVID un detinut, dupa ce a predat cursuri in Penitenciarul Oradea

Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea, procurorii fac cercetari pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unui profesor de religie.Conform sursei citate, in data de 12 octombrie 2020, "in incinta Penitenciarului Oradea, numitul Simut Sorin - profesor de religie, a tinut ore in cadrul scolii din penitenciar , astfel imbolnavindu-l pe detinutul Ghemat Romeo Alexandru cu virusul SARS-CoV-2".