Moartea violenta a unui cunoscut profesor din Iasi. La 45 de ani, a murit de COVID-19, desi nu avea alte boli

Era programat la vaccin pe sase martie, dar nu a putut sa se duca deoarece era deja infectat si conectat la aparate, potivit ZiaruldeIasi.ro Nu am fost medicul curant al domului profesor , dar ceea ce pot spune e ca, din tot ceea ce stiu, el a primit tot tratamentul de care a fost nevoie si care este prevazut. S-a facut tot absolut posibil, atat inainte de a ajunge la ATI, cat si acolo. Din nefericire, in cazul sau este vorba despre un alt paradox al acestei boli.E vorba de acea furtuna de citokine, a distructiei anatomice a tesutului pulmonar. Am pierdut din cauza acestui virus vieti la varste fragede. Am pierdut tanar de 27 de ani, care nu avea absolut nicio boala. Am pierdut adult tanar de 47 de ani fara comorbiditati, in timp ce pe tatal sau in varsta de 71 de ani l-am salvat", a declarat Carmen Dorobat, medic primar infectionist si fost manager al Spitalului de Boli Infectioase.