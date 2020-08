Un profesor universitar din Iasi sustine ca exercitiile fizice pot preveni formele grave ale infectiei cu COVID-19

Medicul si conferentiarul universitar Bogdan-Alexandru Hagiu, de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport, si-a prezentat cercetarea in una dintre cele mai prestigioase publicatii din domeniu - Journal of Pharmaceutical Research International.Articolul stiintific de tip revizie arata ca mitocondriile, organite celulare ce produc energie, sunt atacate de virusul SARS-CoV-2, ceea ce poate duce la forme grave ale infectiei, iar practicarea exercitiilor fizice, mai ales a celor de anduranta, le imbunatateste functionalitatea. Prin urmare, individul sanatos nu trebuie sa adopte un stil de viata sedentar in timpul pandemiei, ci sa practice exercitii fizice, cu moderatie, chiar si la domiciliu, cel mai bine sub indrumarea unui antrenor."Analizand literatura de specialitate, am gasit aceasta noutate - anume ca exercitiile fizice practicate cu moderatie imbunatatesc functionalitatea mitocondriilor, care sunt organite celulare ce au rol de producere de energie. Mitocondriile sunt atacate de virusul COVID-19 si determina forme grave de boala. Este logic ca imbunatatindu-le functionalitatea prin exercitii fizice pot fi prevenite formele grave de boala. Ca exercitiile fizice mentin imunitatea deja s-a vorbit, dar si imunitatea depinde de functionalitatea mitocondriilor. Deci, eu am venit cu aceasta noutate ca exercitiile fizice imbunatatesc functionalitatea mitocondriilor si pot preveni formele grave de boala", a declarat, pentru AGERPRES, conf. univ. dr. Bogdan-Alexandru Hagiu.Studiile de specialitate au aratat insa si ca excesul, intensitatea crescuta a activitatii fizice, poate avea efectul invers, de usoara crestere a riscului de imbolnavire."Excesul este definit pentru fiecare persoana in parte. Spre exemplu, varstnicii, daca fac exercitii mai mult de 45 de minute pe sedinta si mai mult de trei sedinte pe saptamana, s-ar numi un exces. S-a observat la sportivi de elita, spre exemplu la ciclisti, un supra-antrenament care duce la cresterea cortizonului, distrugerea leucocitelor, tulburari de imunitate. De aceea trebuie evitat supra-antrenamentul, acele exercitii fizice pe perioade indelungate si de intensitate mare. Lumea trebuie sa inteleaga ca nu este nicio victorie daca pedalezi cateva ore pentru ca poate creste riscul de boala", a explicat Bogdan Alexandru Hagiu.Potrivit acestuia, cercetari viitoare vor putea stabili daca exercitiile fizice practicate cu moderatie pot ajuta si la prevenirea agravarii bolii pentru pacientii cu forme usoare.