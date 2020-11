Profesor universitar: Sedentarismul este o cauza a mortalitatii crescute in randul persoanelor cu COVID-19

Cum sta Romania la capitolul activitate fizica? Conform ultimului Eurobarometru, publicat de Comisia Europeana in 2018, Romania se afla pe locul 2 in ceea ce priveste sedentarismul. Studiul arata ca mai mult de 63% dintre romani nu practica niciodata nicio forma de activitate fizica."Germania are cea mai mica mortalitate cauzata de COVID si eu cred ca nu doar datorita serviciilor medicale de calitate, ci si a faptului ca sunt practicanti ai sportului de masa, inclusiv varstnicii. Apoi, Suedia, dupa cum stim bine, nu a adoptat masuri dure si totusi are o mortalitate destul de redusa si nu pentru ca nu ar exista SARS-CoV-2, dar nordicii au un alt stil de viata. La ei, sportul este o parte a vietii lor, ei nu concep altfel. Asa se explica diferentele dintre ratele de mortalitate. In Romania, pe langa alti factori, sigur, si sedentarismul este o cauza a mortalitatii crescute in randul persoanelor cu COVID-19", a declarat, pentru AGERPRES, profesorul iesean.Bogdan-Alexandru Hagiu este realizatorul unei cercetari stiintifice - prezentate in una dintre cele mai prestigioase publicatii din domeniu - Journal of Pharmaceutical Research International, prin care arata ca mitocondriile, organite celulare ce produc energie, sunt atacate de virusul SARS-CoV-2, ceea ce poate duce la forme grave ale infectiei, iar practicarea exercitiilor fizice, mai ales a celor de anduranta, le imbunatateste functionalitatea."Exista un studiu din Marea Britanie din mai, care demonstreaza ca riscul de spitalizare cu COVID-19 creste in cazul persoanelor inactive fizic. Deci simpla inactivitate fizica creste acest risc, independent de obezitate, de rezistenta la insulina, de diabet, de boli cardiovasculare. Eu am descoperit printr-o revizie critica a articolelor stiintifice, ca aceasta simpla inactivitate inseamna de fapt ca mitocondriile, aceste organite celulare responsabile pentru producerea de energie, au o functionalitate scazuta si o capacitate scazuta de a se opune cascadei inflamatorii ce caracterizeaza formele grave de COVID-19. Mitocondriile sunt organite celulare implicate in producerea de energie, dar si in neutralizarea radicalilor liberi. Iar in cazul COVID-19 se genereaza ioni de fier in exces, care produc acesti radicalii liberi. Iar prin exercitii fizice, aceste mitocondrii se imbunatatesc functional si rezista mai bine la stresul oxidativ si in felul acesta se previn formele grave de COVID. Pe plan mondial acum se cerceteaza restaurarea energetica a mitocondriilor ca prevenire a infectiilor cu mai multe tipuri de coronavirus , nu doar SARS-CoV-2. Deci se poate spune ca publicatia mea din august a deschis un drum", a completat Hagiu.Profesorul iesean a devenit directorul unui grant al Universitatii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iasi, care isi doreste sa atraga atentia asupra necesitatii efectuarii exercitiilor fizice pentru diminuarea riscurilor de a dezvolta forme grave de COVID-19: "Dupa acea lucrare am devenit directorul unei grant institutional al Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, intitulat 'Prevenirea obezitatii, ca factor de risc pentru formele grave de COVID-19, prin exercitii de anduranta de intensitate moderata'. Este un grant stiintific care doreste sa fie si un mijloc de promovare, astfel incat sa ii determinam pe oameni sa faca miscare pentru a preveni formele grave de COVID-19. In cadrul acestui grant vom avea programe inovative de aerobic la domiciliu; este ideal, pentru ca respecta si izolarea, mai ales in anotimpul in care suntem acum".Potrivit cercetatorului miscarea are beneficii si pentru cei care vor sa tina virusul la distanta, explicand cateva metode simple care pot fi aplicate de orice persoana."Eu cred ca in scop profilactic pentru COVID-19 sunt indicate, dupa cunostintele actuale, doar exercitiile de anduranta cu intensitate medie. Consecintele efortului fizic intens asupra riscului de infectare si a evolutiei COVID-19 sunt in curs de cercetare, asa ca vreau sa recomand ceva sigur. Anduranta de intensitate medie inseamna aerobic la domiciliu, exista programe online. Durata unei sedinte trebuie sa fie de maxim 45 de minute, pentru a nu periclita imunitatea. Mai inseamna activitatile in aer liber, cum ar fi alergarea, mersul pe bicicleta, dar efortul resimtit sa nu depaseasca, pe o scara de la 1 la 20, nivelul 12. Tot ca sa sa nu se depaseasca pragul aerob-anaerob, trebuie ca subiectul sa fie capabil sa discute in timpul efortului", a completat acesta.Persoanele varstnice, dar si cele care sufera de diferite boli cronice, pot fi scoase din categoria de risc, cu ajutorul sportului: "Patologia asociata cu formele grave de COVID-19 este caracterizata de disfunctii ale mitocondriilor, cum ar fi diabetul sau unele boil cardiovasculare, care presupune existenta unor mitocondrii disfunctionale. In cazul copiilor obezi acestia au mitocondrii disfunctionale, deci nu trebuie sa se ajunga aici. Si varstnicii prezinta mitocondrii modificate functional, iar restaurarea acestora are efect antiaging, pur si simplu ii scoatem din categoria de risc prin sport de anduranta de intensitate medie. Dar trebuie sa urmeze programe adaptate varstei".Potrivit profesorului Hagiu, fiecare persoana ar trebui sa fie constienta de importanta pe care sportul o are pentru starea generala de bine, in conditiile in care exercitiile fizice nu prezinta niciun fel de risc, dar beneficiile globale sunt imense."Daca fiecare ar face exercitii fizice individuale, si, sa zicem, ca s-ar reduce cu cel putin 1% numarul celor internati la ATI, ce ar insemna asta ca procent pentru Romania, si ce ar insemna pentru o lume intreaga? Si cat costa ca pentru inceput sa sacrifici un sfert de ora din timpul tau, sau 20 de minute? Dar pentru asta fiecare trebuie sa fie constient. Ar fi vorba de sute de mii de vieti salvate, ca sa nu mai vorbim de calitatea vietii si de sechelele pe care le lasa COVID-19. In conditiile in care efecte adverse ale exercitiilor de anduranta de intensitate medie nu exista, riscurile sunt nule, in schimb beneficiile sunt foarte mari", a concluzionat Bogdan-Alexandru Hagiu.Pentru cei care sunt hotarati sa inceapa sa faca miscare, dar nu au contraindicatii medicale, profesorul Hagiu recomanda pe pagina de Facebook Proiect APoC diferite tipuri de exercitii care pot fi urmarite accesand linkurile: https://www.youtube.com/watch?v=JYYSOBFOt4E (program pentru adulti) si https://www.youtube.com/watch?v=aViIzXtqi8c (program pentru seniori) Potrivit datelor, mai mult de 63% dintre romani nu practica niciodata nicio forma de activitate fizica.