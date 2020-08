Un renumit pneumolog rus si-a dat demisia din Ministerul Sanatatii, catalogand inregistrarea vaccinului rus anti-Covid drept o "violare grosolana" a eticii medicale

Profesorul Alexandr Chuchalin s-a opus inregistrarii vaccinului rus numit Sputnik V si a incercat sa o opreasca argumentand ca nu a fost dovedita suficient siguranta lui. El i-a acuzat pe cei doi cercetatori care au condus eforturile de dezvoltare a vaccinului, Alexandr Gintsburg, directorul Institutului Gameleia, si Serghei Borisevich, virusolog militar, ca ignora principiile eticii medicale in lansarea acestuia in productie, relateaza Daily Mail, citata de Adevarul Chuchalin le-ar fi spus: "Ati trecut de toate etapele impuse de legislatia Federatiei Ruse si a comunitatii stiintifice internationale? Nu ati facut-o! Treaba nu a fost dusa pana la capat. Prin urmare, ati incalcat grosier unul din principiile etice ale medicinei, si anume sa nu faci rau.""Ma deprima pozitia unora dintre oamenii nostri de stiinta care fac afirmatii iresponsabile despre vaccinuri gata de utilizare. In cazul unui medicament sau vaccin, noi cei din comisa etica am dori sa intelegem in primul rand cat e de sigur pentru oameni. Siguranta e prioritara. Cum sa o evaluam? Vaccinurile pe care le dezvoltam in prezent nu au mai fost folosite pe oameni, asa ca nu putem prezice cum va fi tolerat fiecare, la nivel individual", a mai spus Chuchalin, intr-un interviu pentru jurnalul Nauka i Zhizn (Stiinta si Viata), oferit cu putin timp inainte sa-si dea demisia, Chuchalin avertiza: "In cazul unui medicament sau vaccin, noi cei din comisa etica am dorChuchalin, fondatorul Institutului de cercetare in pneumologie si directorul Departamentului de Terapie in spitale , al Universitatii de Cercetare Medicala Pirogov, a explicat ca "este imposibil sa determinam asta inainte de pune in balanta toate faptele stiintifice".El a subliniat ca este vital sa fie cunoscute efectele pe termen lung ale unui vaccin, intrucat"Cat priveste vaccinurile dezvoltate de multe dintre institutele noastre de cercetare, criteriile lor de siguranta nu pot fi decat unele valabile pe termen scurt. Or, ele trebuie sa fie concepute si pe termen lung, ceea ce va deveni vizibil dupa observatii mai lungi, de cel putin doi ani", a explicat Chuchalin.Un alt virusolog rus, Alexandr Chepurnov, fostul director al laboratorului pentru boli periculoase al institutului Vector din Siberia, unul dintre institutele implicate in cursa pentru vaccin, a avertizat asupra pericolului ca "boala sa fie intensificata din cauza unei conceptii gresite a vaccinului".", a explicat Chepurnov.Un alt cercetator rus, imunologul Vladimir Chekhonin, vicepresedinte al Academiei de Stiinte, a spus ca Rusia ignora Codul Nuremberg privind experimentele stiintifice pe oameni, precum si propria legislatie in materie de teste clinice umane. El s-a aratat ingrijorat cu privire la faptul ca au fost efectuate studii clinice pe militari ".La polul opus, directorul executiv al Fondului de Investitii rus, Kirill Dmitriev, a tinut sa precizeze ca "atacurile vin doar din Vest, SUA si Europa. Suntem increzatori ca avem cel mai eficient si mai viabil vaccin din lume si sunt gata sa explic si de ce. Suntem atacati, intrucat adversarii nostri isi dau perfect seama de asta si se tem de pozitia puternica a Rusiei pe piata vaccinurilor".Potrivit documentelor depuse pentru inregistrarea vaccinului, citate de agentia de stiri Fontanka, doar 38 de oameni au fost inoculati cu acest vaccin, eficacitatea este "necunoscuta" si "nu au fost efectuate studii clinice de eficacitate epidemiologica".In plus exista o lista lunga de efecte adverse care s-au manifestat "frecvent si foarte frecvent", si anume 144 de efecte adverse care au trecut "fara consecinte", insa in a 42-a zi de studii, 31 dintre acestea persistau, si anume: umflaturi, durere la locul injectarii, hipertermie (temperatura corporala crescuta).Totodata, testele de anticorpi au aratat ca dupa 42 de zile de la vaccinare, numarul acestora scazuse sub nivelurile medii.In documentele de inregistrare se mai arata ca vaccinul nu poate fi administrat persoanelor sub 18 ani sau celor peste 60 de ani, din cauza lipsei cercetarilor asupra acestor categorii de varsta.Deasemenea, se precizeaza ca vaccinul trebuie administrat "cu precautie" persoanelor cu o serie de afectiuni medicale, precum boli renale cronice sau ale ficatului, diabet, epilepsie, precum si persoanelor cu istoric de atacuri cerebrale, boli ale sistemului cardiovascular, imunodeprimate, boli autoimune, alergii sau boli de piele.Putin a anuntat ca printre cei care au primit vaccinul a fost si una dintre fiicele sale, fara a o numi, insa. Otkrytie Media a relatat ca este vorba de fiica cea mica, Katerina Tikhonova, in varsta de 33 de ani. Aceasta a obtinut un doctorat de la Universitatea de stat din Moscova, cu un studiu de ajutor al cosmonautilor si pilotilor in misiuni de orientare in situatii dificile.