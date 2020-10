Un reputat medic chirurg din Craiova a murit. Dan Gabriel Mogos era infectat cu COVID -19

Decesul a fost anuntat de fiul profesorului, medicul Gabriel Mogos."Cu profunda durere in suflet si regret, va anuntam ca cel care a fost un sot si tata minunat, chirurg desavarsit, profesor universitar si inainte de toate un mare om, trateaza de astazi sufletele in ceruri alaturi de bunul Dumnezeu! Dumnezeu sa il odihneasca in pace!".In 15 octombrie, baiatul chirurugului anunta ca tatal lui se simte mai bine si facea un apel la rugaciune pentru parintele lui:"Dragi prieteni reali si virtuali, pentru ca am vazut ca sunteti foarte interesati de starea de sanatate a tatalui meu, Profesorul Dr. Dan Gabriel Mogos, va anunt cu bucurie ca evolutia este spre bine si cu ajutorul colegilor medici, al rugaciunilor, gandurilor pozitive si al Bunului Dumnezeu vom depasi aceasta cumpana. Va multumim din suflet pentru grija, intelegere si rugaciuni!!! Continuati sa va rugati pentru un om minunat, credincios, care a salvat mii de vieti!!!".