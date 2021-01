Un reputat medic dezvaluie pericolele coronavirusului: "Este instabil, se preteaza la mutatii foarte usor"

"Cred ca in Romania noi putem face secventializari de tulpini virale, la Timisoara fara probleme. Mai sunt 4-5 centre, daca nu mai multe, care pot face asta, cu conditia ca ministerul sa aloce bani. Noi avem aparatura si oameni cu experienta", a spus Virgil Paunescu, la Antena 3. "Noi am facut un studiu pe ceea ce s-a secventializat pana acum in Romania. Din 100-120 de pacienti de la care s-a recoltat virus si s-a facut secventializare, 25 aveau mutatii fara mari consecinte.E un procent care ne-a surprins si nu ne-a surprins. E un virus nou, instabil, care se preteaza la mutatii foarte usor si tocmai in acest lucru consta si periculozitatea lui", a mai spus Paunescu.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat duminica 3.082 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus inregistrate in ultimele 24 de ore. Totodata, au fost raportate 62 de decese, bilantul de la inceputul pandemiei urcand la 16.684. In prezent, 1.065 de pacienti sunt internati la Terapie Intensiva.