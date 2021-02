Un roman a suferit o reactie severa dupa ce a primit a doua doza de vaccin

"Din informatiile pe care le detinem la acest moment, persoana respectiva s-a prezentat pentru primirea celei de a doua doze de vaccin. Persoana este cunoscuta cu multiple afectiuni cronice, facea si dializa. Starea de sanatate s-a alterat, ulterior, in timpul sedintei de dializa. La acest moment se afla sub supraveghere medicala", transmite GCS Potrivit raportarii oficiale, in ultimele 24 de ore au fost 200 de reactii comune si minore la vaccinare, din care 18 sunt reactii de tip local si 182 reprezinta reactii generale. 15 reactii sunt in curs de investigare, inclusiv cea severa, precizeaza autoritatile. Comitetul de Coordonare a Vaccinarii anunta ca 27.944 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, mai mult de jumatate cu vaccinul de la Pfizer, numarul total al persoanelor vaccinate ajungand la 803.098.