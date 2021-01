Un sfert dintre cadrele medicale din judetul Suceava s-au vaccinat deja impotriva COVID-19

Ea a precizat ca, pana la aceasta data, in judet au fost vaccinate 2.097 cadre medicale din totalul de 8.008, in data de 7 ianuarie fiind imunizate 375 de persoane.In centrul organizat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava s-au efectuat 165 de vaccinari, la Spitalul Municipal Radauti 75 de cadre medicale, la Spitalul Municipal Falticeni 55, la Spitalul Orasenesc Gura Humorului 30, iar la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc 50.Potrivit lui Bancila, la Spitalul Municipal Vatra Dornei nu a fost vaccinat nimeni pe 7 ianuarie, pentru ca fusese epuizat stocul de vaccin, dar joi s-au primit inca 25 doze.De asemenea, in centrul organizat la Spitalul Orasenesc Siret nu a fost vaccinat niciun cadru medical, pentru ca nu a existat nicio solicitare.Purtatorul de cuvant al DSP Suceava a mai spus ca la persoanele care s-au vaccinat in data de 7 ianuarie au fost raportate cinci reactii adverse minore, respectiv usoara oboseala si durere locala in bratul vaccinat.Bancila a informat ca vaccinarea va continua pe 11 ianuarie.Conform Prefecturii Suceava, pentru faza a II-a a campaniei, la nivelul judetului vor fi organizate 30 de centre de vaccinare in 16 localitati, la care se vor adauga doua caravane pentru persoanele aflate in centre rezidentiale si medico-sociale, nedeplasabile sau aflate in zone izolate.Fiecare centru de vaccinare va beneficia de doi medici, unul la triaj si altul pentru supravegherea timp de 15 minute dupa imunizare.Totodata, toate centrele de vaccinare vor fi dotate cu truse medicale de urgenta.