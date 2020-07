Prefectul de Galati spune ca la Spitalul Judetean mai este un singur loc la ATI, iar numarul paturilor din celelalte unitati sanitare este tot mai mic

Potrivit prefectului Gabriel Avramescu, in spitalele din Galati, mai sunt disponibile la acest moment 43 de paturi pentru adulti, incluzand spitalul din Tecuci, si 8 pentru copii."Avem din ce in ce mai putine paturi in spitale . Avem in acest moment, 43 de paturi libere pentru adulti, aici incluzand si municipiul Tecuci, si 8 paturi pentru copii. In ATI, in Spitalul Judetean, pot fi primiti maxim 7 pacienti, acum sunt 6. Facem apel catre toti locuitorii Galatiului la responsabilitate, sa aiba incredere in masurile dispuse de autoritati, sa poarte masca si sa nu se increada in fake news-urile lansate de unii care pana acum au stat ascunsi si au iesit acum la lumina ca sa castige capital. E strict vorba de sanatate publica si doar prin increderea in autoritati si in masurile dispuse vom reusi sa trecem peste aceasta situatie care ne incearca", a declarat pentru News.ro prefectul de Galati Gabriel Avramescu.In Galati sunt, conform ultimei raportari, 1071 de bolnavi de coronavirus de la debutul pandemiei dintr-un total de 10.400 de teste efectuate. 663 de galateni s-au vindecat, insa 94 au decedat, cele mai multe decese inregistrandu-se in randul batranilor care proveneau din azilurile Sfantul Spiridon si Sfantul Ilie din municipiu. Ultimul focar inregistrat la Galati este izbucnit la Spitalul Judetean de Urgenta Sf.Apostol Andrei unde luni erau 38 de cadre medicale infectate si mai multi pacienti, al caror numar autoritatile nu l-au precizat clar pana acum.