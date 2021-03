Un student din Franta a murit la cateva zile dupa ce s-a vaccinat cu AstraZeneca. Autoritatile au deschis o ancheta

CITESTE SI:

Justitia a deschis o ancheta "pentru a afla cauzele mortii" acestui student de 24 de ani la Nantes (vest), potrivit Agentiei Regionale de Sanatate."In acest context, a fost efectuata o autopsie si sunt in curs expertize suplimentare pentru a determina cauzele decesului care in acest stadiu nu sunt cunoscute", potrivit aceleiasi surse."In cadrul supravegherii noastre imbunatatite a tulburarilor tromboembolice, am fost informati despre un caz de deces al unei persoane de 24 de ani la cateva zile dupa vaccinarea cu vaccinul AstraZeneca", a anuntat luni seara Agentia Nationala de Securitate a Medicamentelor (ANSM) intr-un comunicat fara alte precizari."In acest stadiu, nu exista dovezi care sa sustina rolul vaccinului . Acest caz de deces face obiectul unei investigatii clinice aprofundate a Centrelor regionale de farmacovigilenta (CRPV)", a precizat agentia.Franta, la fel ca alte tari europene, a suspendat temporar vaccinarea cu AstraZeneca saptamana trecuta din cauza unor posibile efecte secundare.