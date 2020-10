Un studiu demonstreaza efectele fizice si mentale ale COVID-19 in sport

Conform studiului, 131 de sportivi profesionisti chestionati au relevat o serie de schimbari substantiale in comportament, inclusiv schimbari drastice in programele de antrenament, precum si perseverenta si rezistenta comunitatii sportive profesioniste in timpul uneia dintre cele mai complicate perioade din istoria moderna.In general, sportivii s-au antrenat mai mult si cu intensitate mai mare, desi se tem de efectele economice cauzate de restrictii.Totodata, le-a fost afectata si sanatatea mintala. Unul din cinci sportivi (22,5 la suta) a recunoscut ca are dificultati sa se antreneze din aceasta cauza, in timp ce inainte de restrictiile impuse de pandemie, doar 3,9 la suta dintre sportivi s-au simtit deprimati mai mult de jumatate din zilele saptamanii, ceea ce inseamna o crestere de aproape sase ori.De asemenea, conform aceluiasi studiu, inainte de pandemie numai 4,7 la suta dintre sportivi au afirmat ca se simt nervosi sau anxiosi jumatate din zilele saptamanii, in timp ce in timpul pandemiei de Covid-19, acest procent a crescut pana la 27,9 %.Aspectul financiar este si el una din marile preocupari pentru sportivii americani participanti la sondaj, astfel ca 71 la suta dintre ei au suferit pierderi derivate din activitatile lor sportive.Sondajul a reunit raspunsurile a 131 de sportivi profesionisti de la discipline de anduranta din Statele Unite, incluzand ciclisti (39%), maratonisti (44%) si triatlonisti (11%) in activitate.