Un "superspreader" care a raspandit coronavirusul 8 metri in jurul sau a agravat focarul de la abatorul Toennies (studiu)

Contaminarea angajatilor abatorului a fost favorizata si de temperaturile reduse din interior, de functionarea sistemelor de aer conditionat, de aerisirea slaba a spatiilor de lucru cu aer natural si de asemenea de efortul fizic care determina intensificarea respiratiei lucratorilor, se mai arata in cercetarea realizata de Centrul de Investigatii pentru Infectii din Helmholtz, Clinica Universitara din Hamburgo-Eppendorf si Institutul de Virologie Experimentala Leibniz (HPI), potrivit unui comunicat emis de HZI.Peste 2.100 de lucratori ai abatorului companiei Toennies din districtul Guetersloh au fost infectati cu noul coronavirus incepand din luna iunie, multi dintre ei fiind romani. Abatorul a fost atunci inchis si autoritatile germane au permis redeschiderea unitatii la jumatatea lui iulie dupa ce proprietarii au implementat o serie de masuri de protectie sanitara, printre care si instalarea de filtre HEPA pentru filtrarea aerului, asemanatoare celor folosite in avioane si in salile de operatii din spitale Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC) a atentionat recent ca noul coronavirus poate fi transmis si prin aerosoli, adica acele particule foarte fine care raman in suspensie si pot aparea atat din cauza picaturilor infectate, cat si prin activitati precum vorbitul sau cantatul. Aceasta poate reprezenta un risc pentru persoanele aflate in spatii inchise, mai ales daca nu sunt bine aerisite. ECDC a anuntat de asemenea ca lucreaza la un raport tehnic pe tema transmiterii noului coronavirus si evalueaza de asemenea riscurile reprezentate de sistemele de ventilatie.Multe dintre masurile de distantare si igiena aplicate in timpul pandemiei COVID-19 se bazeaza pe prevenirea contactului cu picaturi expulzate de purtatorii virusului atunci cand acestia tusesc, stranuta sau vorbesc. Insa prevenirea transmiterii noului coronavirus prin aerosoli ar putea necesita alte strategii antiepidemice, inclusiv la locul de munca.