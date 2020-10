Un tanar de 18 ani a decedat in urma infectiei cu COVID-19. Adolescentul suferea si de alte boli

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Un copil din grupa de varsta 10-19 ani a murit din cauza infectiei cu coronavirus, a anuntat, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica.Adolescentul suferea si de alte boli."In intervalul 06.10.2020 (10:00) - 07.10.2020 (10:00) au fost raportate 82 de decese (52 barbati si 30 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Alba, Arad, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Valcea, Vaslui, Ilfov si Bucuresti.Nota: Conform solicitarii Ministerului Sanatatii, a fost actualizata de catre DSP Braila situatia deceselor aferente lunii august si lunii septembrie cu 17 cazuri identificate.Dintre acestea, 1 deces au fost inregistrat la categoria de varsta 10-19 de ani, 2 decese la categoria 40-49 de ani, 8 decese la categoria 50-59 de ani, 18 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 60-69 ani, 30 de decese la categoria de varsta 70-79 ani si 23 decese la categoria de peste 80 de ani.79 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati, iar pentru 3 pacienti decedati nu au fost raportate comorbiditati pana in prezent", a transmis miercuri Grupul pentru Comunicare Strategica.Romania a stabilit, miercuri, un nou record in ceea ce priveste numarul oamenilor care s-au infectat cu coronavirus, pacienti care au murit infectati cu acest virus, dar si de persoane internate pe sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI).Astfel, 2.958 de romani s-au infectat cu noul coronavirus, 82 au murit si 612 sunt internati la ATI.Pana astazi, 7 octombrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 142.570 de cazuri de persoane cu COVID - 19.