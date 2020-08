Un vaccin anti-coronavirus produs de chinezi va fi testat in Argentina pe voluntari

"Suntem foarte mandri de acest succes in care partile si-au angajat toate eforturile cu scopul de a putea avansa impreuna si solidar pentru a pune la dispozitia populatiei vaccinuri", a declarat ministrul in timpul unei manifestatii publice. "Suntem nerabdatori ca studiul sa inceapa pentru a obtine rezultate si a le impartasi", a adaugat el.Acum o luna, Argentina anuntase ca proiete de vaccin ale laboratoarelor BioNTech (Germania) si Pfizer (SUA) urmeaza sa fie testate in faza a treia pe un grup de voluntari.De altfel, impreuna cu Mexicul, Argentina a acceptat sa produca milioane de vaccinuri dezvoltate de Universitatea din Oxford in colaborare cu societatea britanica AstraZeneca pentru a le distribui in America latina daca incheie faza a treia a studiilor clinice.Argentina, care are 44 de milioane de locuitori, a inregistrat aproape 321.000 de cazuri de Covid-19 si mai mult de 6.500 de decese, potrivit ultimului bilant oficial.Citeste si: