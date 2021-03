Un vaccin contra COVID-19, sub forma de spray nazal, dezvoltat de cercetatori. Serul poate fi adaptat usor contra noilor variante de coronavirus

Tehnologie folosita in studii clinice

Dezvoltatorii acestui tip de vaccin s-au asociat cu Universitatea din Helsinki si Universitatea Finlanda de Est si au anuntat luni lansarea companiei Rokote Laboratories Finland Ltd pentru activitatile de marketing si de dezvoltare ale produsului. Tehnologia de transfer genic utilizata a fost dezvoltata de grupul de cercetare al profesorului universitar Seppo Yla-Herttuala din Kuopio, Finlanda.Aceeasi tehnologie a fost utilizata in mai multe studii clinice bazate pe terapia genica pentru tratarea cancerului si a bolilor cardiovasculare.Profesorul Yla-Herttuala a declarat pentru Xinhua ca unele state au abordat cercetatorii cu idei de finantare care ar putea asigura optiuni de prima utilizare."Desi pentru Uniunea Europeana (UE) este necesara acceptarea de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), produsul ar putea fi autorizat in mod independent pentru utilizare in afara UE, inainte de autorizarea EMA", a declarat Yla-Herttuala.Rezultatele preliminare demonstreaza ca vaccinul a avut rezultate bune in studiile pe animale , iar testele clinice pe subiecti umani vor incepe in cateva luni, potrivit comunicatului de presa emis de companie.Vaccinul finlandez sub forma de spray nazal ia deja in considerare variantele de virus descoperite initial in Africa de Sud, Brazilia si Marea Britanie.Acest vaccin nu contine virusul SARS-CoV-2 in sine, care declanseaza boala COVID-19.