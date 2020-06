Un vaccin impotriva Covid-19 da rezultate promitatoare, dupa ce a fost testat pe oameni

Ziare.

Acest vaccin experimental, dezvoltat de o filiala a CNBG din Beijing le-a indus anticorpi de nivel inalt tuturor paricipantilor inoculati in faza 1/2 a testului clinic - 1.200 de persoane sanatoase, potrivit unor date preliminare, a anuntat CNBG pe reteaua de socializare WeChat, fara sa dezvaluie date exacte.Companii chineze si cercetatori au fost autoizati sa testeze opt vaccinuri-candidat pe persoane atat in China, cat si in strainatate, permitand Beijingului sa devina un actor major in cursa catre dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus , aparut in tara la sfarsitul anului trecut si care a ucis aproape o jumatate de milion de oameni in lume.CNBG, care face parte din China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) - de stat - a anuntat luna aceasta ca alt vaccin-candidat, produs de unitatea sa de la Wuhan a indus de asemenea anticorpi de nivel inalt, in deplina securitate , unor participati la teste clinice, potrivit unor rezultate preliminare.Un vaccin este necesar sa-si dovedeasca eficienta in "faza 3" a testarii pe oameni, in care sunt inrolati mii de participanti, in vederea obtinerii autorizatiei de vanzare.CNBG a anuntat marti ca urmeaza sa desfasoare faza 3 a vaccinului sau candidat in Emiratele Arabe Unite (EAU), fara sa precizeze pe care dintre cele doua vaccinuri urmeaza sa le testeze.