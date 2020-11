Marturia unui voluntar care a primit noul vaccin anti-COVID, de la Pfizer-BioNtech: "A fost ca o mahmureala"

"A doua doza am simtit ca o mahmureala mai usoara. Dar dupa prima doza m-am simtit ca si cum as fi avut o mahmureala grava, am avut o durere de cap. M-a durut bratul si m-a durut doua sau trei zile", a povestit Glenn Deshields, unul dintre voluntari, conform Observatornews.ro Comisia Europeana a incheiat un acord cu cele doua firme producatoare. Este al patrulea contract semnat de executivul european. Romania a cerut zece milioane de doze, iar campania de vaccinare ar trebui sa inceapa anul viitor."Este cel mai promitator vaccin din prezent. Odata ce acest vaccin va deveni disponibil, planuim sa il distribuim rapid, oriunde in Europa, toate statele membre isi vor primi cota-parte corecta, in acelasi timp, sub aceleasi conditii", a transmis Ursula Von der Leyen, presedintele Comisiei Europene.Creierele din spatele celui care ar putea fi primul vaccin anti-COVID eficient din lume sunt cercetatorii germani de origine turca Ugur Sahin si Ozlem Tureci. Metoda gasita de ei are la baza o tehnologie noua, ARN mesager, care ii ofera organismului informatiile genetice necesare pentru a declansa protectia contra SARS-CoV-2, prin generarea unui antigen specific.Citeste si: