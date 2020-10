Asociatia Pro Consumatori: Una din cinci masti de protectie folosita de catre romani este masca fashion

In acest context, APC atrage atentia Ministerului Sanatatii ca in Romania se vand masti de protectie care induc in eroare consumatorii in privinta protectiei asigurate de aceste produse impotriva SARS-CoV-2."In actualul context sanitar de crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri cu SARS-CoV-2, fapt care a determinat impunerea purtarii mastii de protectie in Bucuresti si alte orase mari ale tarii, si in spatiile deschise, APC solicita institutiilor statului roman cu atributii pe zona supravegherii pietei sa verifice mastile de protectie respiratorie atat din punct de vedere al etichetarii, cat si din punct de vedere al indeplinirii parametrilor asumati de producator prin intermediul etichetei sau al ambalajului colectiv", precizeaza asociatia intr-un comunicat postat pe site-ul propriu.De asemenea, reprezentantii organizatiei profesionale solicita Directiei Generale a Vamilor sa acorde atentia cuvenita procesului de vamuire a importurilor de masti de protectie si a altor materiale sanitare (dezinfectanti, combinezoane, viziere etc.) folosite in aceasta perioada pentru protectia impotriva SARS-CoV-2, iar Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sa verifice daca etichetarea acestor produse este inselatoare.Cu privire la mastile fashion, APC face o serie de precizari pentru consumatori: sunt lavabile, reutilizabile si ajustabile; nu ofera protectie impotriva bacteriilor si virusurilor; ofera protectie doar impotriva inhalarii prafului, polenului si stropirii cu picaturi mari de saliva; nu protejeaza impotriva Covid-19; nu sunt sterile; nu sunt dispozitive medicale, adica nu indeplinesc cerintele standardului SR EN 14683:2019; nu sunt echipamente individuale de protectie, adica nu indeplinesc cerintele standardului SR EN 149:2009.In ceea ce priveste mastile de protectie respiratorie impotriva SARS-CoV-2, specialistii APC recomanda consumatorilor sa foloseasca in aceasta perioada fie masti faciale de uz medical, fie semi-masti filtrante impotriva particulelor."Romania este in play-off-ul Uniunii Europene in privinta importului de masti cu o valoare de 272 milioane de euro in primele sase luni de pandemie, insa pana la aceasta data nu a transmis nici macar o alerta pe platforma Safety Gate. Acest fapt demonstreaza ca nu exista preocupare din partea institutiilor statului roman cu atributii in domeniul materialelor sanitare pentru a asigura populatiei Romaniei masti conforme care sa o protejeze impotriva infectiei cu SARS-CoV-2. Costurile legate de testarea parametrilor de conformitate a mastilor de protectie respiratorie impotriva SARS-CoV-2 sunt insignifiante ca marime pentru bugetul unei institutii ca Ministerul Sanatatii, variind intre 300 lei (determinarea rezistentei la stropire) si 650 lei (determinarea eficientei de filtrare bacteriana) pentru un tip de masca (...) Folositi numai masti fabricate in Romania pe eticheta carora exista mentiunea referitoare la parametrul eficienta de filtrare bacteriana sau cea referitoare la faptul ca protejeaza impotriva SARS-CoV-2, ambele mentiuni fiind insotite de specificarea standardului agreat la nivelul Uniunii Europene, respectiv SR EN 149 sau SR EN 14683", sustine Costel Stanciu, presedinte APC.In acelasi sens, APC solicita Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale sa verifice conformitatea mastilor faciale de uz medical, iar Inspectiei Muncii sa controleze conformitatea echipamentelor individuale de protectie (semi-masti filtrante impotriva particulelor).Asociatia Pro Consumatori este o organizatie neguvernamentala, apolitica si nonprofit, infiintata inca din anul 1990, care are ca principal obiectiv apararea, promovarea si reprezentarea prin toate mijloacele legale ale drepturilor si intereselor consumatorilor in raporturile cu agentii economici si institutiile statului.O preocupare permanenta a asociatiei in ultimii ani a constituit-o utilizarea testelor comparative pe produse si servicii ca mijloc de informare, educare si imbunatatire a situatiei economice si sociale a consumatorilor.La nivel national Asociatia Pro Consumatori a fost recunoscuta prin HG nr. 1106/2005 ca fiind de utilitate publica.