UNESCO: Pandemia a agravat disparitatile din educatie pe plan mondial

"Experientele din trecut - precum cea avuta cu Ebola - au aratat ca astfel de crize sanitare pot lasa un numar mare de persoane pe marginea drumului, in special fetele cele mai sarace, din care multe risca sa nu mai revina niciodata la scoala", a declarat directorul general al UNESCO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura), Audrey Azoulay, in prezentarea raportului intitulat "Incluziune si educatie - Toti, fara exceptie"."Cu exceptia tarilor cu venituri mari din Europa si America de Nord, la fiecare 100 de tineri dintre cei mai bogati care incheie al doilea ciclu din invatamantul secundar, doar 18 tineri dintre cei mai saraci reusesc sa faca acelasi lucru. In cel putin 20 de tari, cele mai multe din Africa Subsahariana, practic nicio fata saraca din mediul rural nu isi duce studiile secundare pana la capat", a dezvaluit Raportul mondial UNESCO de monitorizare a educatiei din 2020.In 2018, Africa Subsahariana detinea cel mai mare numar de tineri nescolarizati, depasind pentru prima data Asia Centrala si de Sud: 19% dintre elevii de scoala generala, 37% la nivelul colegiilor si 58% dintre liceenii potentiali.Pe plan mondial, aproape 260 de milioane de tineri nu aveau acces la educatie, reprezentand 17% din tinerii cu varste de scolarizare. Printre primii exclusi figureaza copiii din medii defavorizate, fetele, copiii cu handicap, cei proveniti din minoritati etnice sau lingvistice, copiii de imigranti.Astfel, "elevii de 10 ani din tarile cu venituri medii si ridicate care au primit o educatie intr-o alta limba decat cea materna obtin in general rezultate mai slabe cu 34% decat vorbitorii nativi la testele de lectura", precizeaza acelasi raport.Internet la domiciliu"In 10 tari cu venituri mici si medii, copiii handicapati au cu 19% mai putine sanse sa atinga un nivel minimal de lectura decat cei care nu prezinta un handicap". Peste tot in lume, handicapul poate fi un obstacol pentru incluziune, mai ales din cauza "credintelor discriminatorii ale parintilor": "aproximativ 15% dintre parintii din Germania si 59% dintre cei din Hong Kong se tem ca un copil cu handicap perturba procesul de predare de care beneficiaza ceilalti".In Statele Unite, "elevii LGBTI sunt de trei ori mai susceptibili sa spuna ca ar fi preferat sa ramana acasa, pentru ca nu se simteau suficient de in siguranta la scoala".Actuala criza sanitara a evidentiat mai mult ca oricand aceste fracturi: "Reactiile la criza de COVID-19, care a afectat 1,6 miliarde de elevi, nu au acordat o atentie suficienta includerii tuturor elevilor", au subliniat autorii raportului."In conditiile in care 55% dintre elevii din tarile cu venituri mici au optat pentru invatamantul online la distanta in scolile primare si secundare, doar 12% dintre familiile din tarile cel mai putin avansate au acces la internet la domiciliu. Nici macar abordarile care necesita doar mijloace tehnologice modeste nu pot garanta continuitatea invatamantului. Din procentul de 20% care este asociat celor mai sarace familii, doar 7% dispun de un radio in Etiopia si niciuna dintre acele familii nu are televizor", potrivit acestui raport."In ansamblu, aproximativ 40% din tarile cu venituri mici si intermediar-inferioare nu au reusit sa ii sustina pe elevii amenintati cu excluziunea", au subliniat ei, fara sa omita sa prezinte si lacunele din tarile sarace: "in Franta, pana la 8% dintre elevi au pierdut contactul cu invatatorii si profesorii lor dupa trei saptamani de izolare".In baza acestor constatari, raportul elaboreaza o serie de recomandari pentru o educatie inclusiva, incepand cu politici de voluntariat, intrucat "numeroase guverne" nu au implementat inca principiul incluziunii. UNESCO considera astfel ca sunt necesare finantari directionate.