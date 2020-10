Ungaria a raportat, pentru prima oara, peste 3.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, intr-o singura zi

Numarul total de cazuri a crescut la 59.247 in tara de 10 milioane de locuitori, fiind inregistrate si 35 de decese, bilantul total ajungand la 1.425.Desi cazurile de coronavirus au crescut brusc de la sfarsitul lunii august, prim-ministrul nationalist al Ungariei, Viktor Orban , incearca sa evite repetarea blocarii din primavara care a facut ca economia sa se prabuseasca cu 13,6% in al doilea trimestru.Scolile maghiare functioneaza normal, iar in afara de inchiderea frontierelor pentru straini, guvernul nu a impus restrictii semnificative.Seful cabinetului Orban, Gergely Gulyas, a declarat joi ca guvernul nu planifica noi restrictii pentru a reduce raspandirea virusului si ca scolile se vor deschide ca de obicei dupa vacanta care se incheie pe 1 noiembrie."Guvernul se angajeaza sa mentina functionarea scolilor normal", a spus Gulyas.