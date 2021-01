Ungaria aproba AstraZeneca si Sputnik V. Budapesta critica institutiile europene pentru intarzierile cu livrarile dozelor de vaccin anti COVID

Gergely Gulyas a criticat Agentia Europeana pentru Medicamente pentru incetineala in acordarea de aprobari si a anuntat ca autoritatea ungara in domeniul a acordat deja o aprobare preliminara pentru vaccinul produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca.De asemenea, el a anuntat ca seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto va pleca mai tarziu joi la Moscova, pentru a discuta despre vaccinul anti- coronavirus , a anuntat Gergely Gulyas.Potrivit lui Gergely Gulyas, guvernul ungar "este fortat sa gaseasca surse proprii pentru un vaccin", in conditiile in care vaccinarea in masa impotriva COVID-19 nu a inceput inca in UE, din cauza "intarzierilor din partea Comisiei Europene"."Guvernul (ungar) discuta in prezent cu orice potential furnizor, inclusiv cu China si Rusia", a mai spus Gulyas. El a subliniat ca executivul ungar va achizitiona doar vaccinuri "care au fost utilizate pentru inocularea mai multor milioane de oameni" si pe care autoritatile ungare le considera "sigure si eficiente".Miercuri, portalul Index.hu a relatat ca organismul ungar de reglementare in sectorul sanitar a aprobat vaccinul rusesc anti-COVID-19 Sputnik V. De asemenea, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a declarat in aceeasi zi agentiei MTI ca experti ai acestui institut sunt in prezent in Rusia pentru a examina procesul de productie al vaccinului Sputnik V, iar joi vor avea discutii cu reprezentantii autoritatii sanitare ruse.Szijjarto a mai spus ca guvernul de la Budapesta a primit un precontract pentru achizitia de vaccinuri Sputnik V. Ungaria are nevoie rapida de o mare cantitate de vaccin sigur si eficient, intrucat coronavirusul ia in aceasta tara circa 100 de vieti zilnic si restrictiile antiepidemice costa economia aproximativ 10 miliarde de forinti pe zi (circa 30 de milioane de euro), a subliniat seful diplomatiei ungare.In acest context, Ungaria evalueaza de asemenea vaccinul chinezesc Sinopharm si este singura tara membra a UE ce are in vedere achizitia de vaccinuri in afara schemei gestionate la nivel comunitar de Comisia Europeana, considerata prea lenta.