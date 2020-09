Cel mai rau scenariu pentru Ungaria, 200.000 de cazuri active de COVID-19

Potrivit lui Viktor Orban, care a spus ca varful unui al doilea val al pandemiei ar putea fi in decembrie sau ianuarie, circa 16.000 de persoane ar putea avea nevoie de spitalizare, dintre care aproximativ 800 ar necesita ventilatoare. ''Pentru mai multa siguranta, lucrez cu dublul acestor cifre'', a indicat el.Guvernul ungar a cheltuit 1,15 miliarde de dolari pentru achizitia a 16.000 de ventilatoare. Nu este clar insa cate dintre acestea au fost efectiv instalate, iar o problema pentru sistemul sanitar ar putea fi insuficienta personalului calificat.Potrivit unui anunt de saptamana trecuta al Ministerului Resurselor Umane, Ungaria (tara cu aproape 10 milioane de locuitori) are disponibile 1.839 de paturi de terapie intensiva, dintre care 812 sunt pregatite pentru pacientii COVID-19, alte 9.487 de paturi putand fi pregatite pentru acesti pacienti.Ungaria se confrunta de la sfarsitul lunii august cu o crestere a numarului cazurilor de COVID-19, cu 876 noi infectari raportate luni. Numarul total al infectarilor de la inceputul pandemiei a ajuns astfel la 18.866, dintre care 686 de decese, iar cel al cazurilor active in prezent este de 13.779.Pentru a preveni agravarea epidemiei, de la 1 septembrie a fost interzis accesul strainilor in Ungaria, cu exceptia tranzitului, calatoriilor de afaceri sau umanitare, iar cetatenii ungari reveniti din strainatate vor trebui sa ramana in carantina sau sa obtina doua rezultate negative la testul de COVID-19. Printre alte masuri, mastile au devenit obligatorii in spatiile inchise (nepurtarea lor fiind sanctionata cu o amenda de 50.000 de forinti - 138 de euro), cluburile si barurile se inchid cel tarziu la ora 23:00 si au fost interzise vizitele in spitale si camine de batrani. De asemenea, pretul testelor pentru COVID-19 a fost plafonat la 19.500 de forinti.