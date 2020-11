Ungaria ar putea primi un milion de doze de vaccin impotriva COVID-19 din China

Ungaria este in contact cu toate cele trei companii chineze care dezvolta vaccinuri, iar acestea vor trimite in curand documentatia pe baza careia autoritatile ungare pot decide daca permit utilizarea produsului impotriva coronavirusului, a precizat Szijjarto. Daca testele de laborator din Ungaria vor fi pozitive, in urmatoarele luni ar putea sosi intre 500.000 si un milion de doze, a adaugat el.Budapesta a anuntat deja ca intentioneaza sa importe vaccinul Sputnik V din Rusia. Joi, Comisia Europeana a avertizat ca planul prezinta riscuri de securitate ; Reuters apreciaza ca s-a deschis astfel un nou front in relatiile tensionate dintre Ungaria si Uniunea Europeana.Guvernul condus de premierul Viktor Orban a declarat ca importul unor cantitati mici de Sputnik V va incepe saptamana aceasta, ceea ce ar putea deschide calea pentru cantitati mai mari si pentru productia pe scara larga in Ungaria.Conform reglementarilor UE, toate vaccinurile trebuie autorizate de Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) inainte de comercializarea in oricare din cele 27 de state membre ale Uniunii.Intrebat despre intentiile lui Orban privind vaccinul din Rusia, un purtator de cuvant al CE a raspuns ca 'se pune problema daca un stat membru ar dori sa administreze cetatenilor sai un vaccin care nu a fost verificat de EMA'.Citeste si: DOCUMENT Lista actualizata a tarilor din zona galbena. Romanii care vin din aceste zone trebuie sa stea in carantina