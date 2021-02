Ungaria este prima tara din UE care va utiliza vaccinul rusesc Sputnik V

Acuzatii la adresa UE

In prima faza vor fi utilizate 3.000 de doze, iar apoi cantitatea va ajunge la 40.000 de doze (suficiente pentru vaccinarea a 20.000 de persoane), care au ajuns deja in tara, dar care trebuie mai intai analizate.Cecilia Muller, responsabila Serviciului de Sanatate Publica din Ungaria, a declarat ca "toti parametrii vaccinului sunt adecvati pentru utilizarea sa", dar a precizat ca nu se va putea utiliza vaccinul in cazul in care pacientul sufera de boli cronice, iar administrarea sa va depinde de sfatul medicului. Guvernul ultranationalistului Viktor Orban a acuzat in repetate randuri UE de lentoarea cu care sunt distribuite vaccinurile, fapt ce a determinat autorizarea vaccinului rusesc si a celui chinezesc de la Sinopharm in Ungaria.Ungaria a vaccinat pana acum 289.042 de persoane cu vaccinurile occidentale de la Pfizer/BioNTech si Moderna, dintre care 107.592 au primit si a doua doza. La un total de 9,7 milioane de locuitori a fost vaccinata aproape 3% din populatie.In ce priveste vaccinul de la AstraZeneca, de la care Ungaria a primit o cantitate pentru a vaccina 20.000 de persoane, Cecilia Muller a precizat ca vaccinul nu va fi utilizat la persoanele cu varste de peste 60 de ani si la cei care sufera de boli cronice.Ungaria a comandat peste 19 milioane de doze de vaccin prin intermediul UE, dintre care 6,5 milioane de la AstraZeneca, 6,6 milioane de la Pfizer/BioNTech, 4,4 milioane de la Janssen si 1,7 milioane de de la Moderna.In urmatoarele doua luni, guvernul asteapta 2 milioane de doze de vaccin Sputnik V.