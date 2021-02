Ungaria incepe sa primeasca vaccinul rusesc Sputnik V. Este prima tara din Uniunea Europeana care il foloseste

Potrivit lui Szijjarto, achizitia centralizata de vaccinuri pentru ansamblul UE ''a esuat, riscand vietile europenilor si planurile de revitalizare rapida a economiei europene''. Din acest motiv, guvernul ungar a cautat surse alternative de aprovizionare cu vaccinuri, si cu cat grupurile de persoane vulnerabile vor fi vaccinate mai repede, cu atat mai rapid vor putea fi ridicate restrictiile, a explicat ministrul ungar.Aceste prime 40.000 de doze fac parte dintr-un contract prin care Ungaria va primi in urmatoarele trei luni doua milioane de doze de vaccin Sputnik V , suficiente pentru imunizarea a un milion de persoane.Ungaria va cumpara de asemenea cinci milioane de doze din vaccinul chinezesc Sinopharm, livrabile pe parcursul a patru luni.Desi este nemultumit de lentoarea schemei de achizitie a vaccinurilor gestionata de Comisia Europeana pentru statele membre ale UE, guvernul ungar va ramane parte a acestei scheme prin care va primi in continuare cota alocata din vaccinurile anti-COVID-19 autorizate in blocul comunitar, deocamdata acestea fiind Pfizer/Biontech, Moderna si AstraZeneca.Pana marti in Ungaria au fost vaccinate 243.036 de persoane cu vaccinurile Pfizer/Biontech sau Moderna, dintre care 68.526 au primit si a doua doza.