Ungaria ar urma sa primeasca primele vaccinuri contra COVID-19 pana in ianuarie 2021

Orban a aratat ca Ungaria discuta despre vaccinuri cu China si Rusia, iar pana in primavara lui 2021 ar putea avea acces la doua sau trei vaccinuri diferite. Din aprilie anul viitor, se va putea probabil 'proclama victoria asupra pandemiei', a sustinut el.Deocamdata, nu s-au incheiat testele clinice pentru niciun vaccin impotriva coronavirusului, desi sunt in pregatire in intreaga lume aproape 200 de astfel de produse, reaminteste Reuters. Primele rezultate ale testelor avansate sunt asteptate pana la sfarsitul anului.Guvernul de la Budapesta nu a impus pana acum restrictii pentru evenimentele cu participare de masa; in Ungaria, scolile functioneaza normal, iar magazinele sunt deschise. Au avut loc meciuri de fotbal cu spectatori pe stadioane din intreaga tara.Orban a anuntat la radio ca de luni incalcarea regulilor privind portul mastii va fi sanctionata drastic, iar daca este necesar autoritatile vor inchide restaurantele si magazinele. 'Cred ca cheia este respectarea regulilor existente (...) si purtarea mastilor', a spus premierul, asigurand ca exista suficiente locuri in spitale si ventilatoare pentru tratarea pacientilor cu COVID-19.Camera Medicala Nationala a cerut marti guvernului sa limiteze programul restaurantelor si sa reintroduca orare speciale de cumparaturi pentru batrani, insa cabinetul Orban nu a dat curs acestor propuneri, desi numarul de pacienti spitalizati este in crestere.Reuters apreciaza ca guvernul ungar incearca sa evite repetarea carantinei din primavara, care a dus la o cadere economica cu 13,6% in trimestrul al doilea.Joi, in Ungaria s-a ajuns la un total de 68.127 de cazuri si 1634 de morti , cu 56 de decese numai in ultimul interval de 24 de ore consemnat in statistica. In spitalele din tara sunt internati 3187 de pacienti cu coronavirus