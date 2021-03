Ungaria ar putea incepe ridicarea restrictiilor la finalul lunii mai. De ce asteapta autoritatile pana atunci

In ultimele saptamani, Ungaria, tara cu o populatie de 9,8 milioane locuitori, a inregistrat cel putin 200 de decese zilnice cauzate de noul coronavirus , ceea ce aduce la aproape 20.000 numarul cazurilor fatale inregistrate de la inceputul pandemiei.Premierul Viktor Orban a afirmat ca Ungaria va incepe redeschiderea scolilor si a activitatilor comerciale dupa vaccinarea a 25% din populatie.Intr-o declaratie pentru postul privat Hir TV, ministrul Miklos Kasler a precizat ca redeschiderea va fi conditionata de atingerea unui obiectiv chiar si mai ambitios."De indata ce vaccinarea atinge aproximativ jumatate din populatie, luand in calcul viteza de raspandire a variantei vazute prima data in Marea Britanie, cred ca la finalul lui mai-inceputul lui iunie este momentul cand putem relaxa in mod decisiv restrictiile - daca nu apare o noua varianta", a explicat Kasler.In campania de vaccinare din Ungaria au fost inoculate pana acum 1,9 milioane de persoane cu cel putin o doza si aproape 700.000 cu doua doze, aceasta tara folosind si vaccinuri produse de Rusia si China, in afara de cele occidentale.