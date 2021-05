Ungaria, la un pas de a atinge pragul de 5 milioane de persoane vaccinate. Tara va renunta la majoritatea restrictiilor

Pana acum, 4.898.866 de locuitori (din cei aproximativ 10 milioane) au primit cel putin o doza de vaccin si pragul de 5 milioane 'va fi atins cu siguranta in acest weekend', a spus Orban, intr-o interventie la postul public Radio Kossuth.'Aceasta inseamna ca am invins al treilea val al pandemiei ', a afirmat el, adaugand ca a venit vremea sa se spuna 'adio mastilor' in locurile publice.Ungaria este singura tara din Uniunea Europeana care a aprobat si utilizat vaccinuri din Rusia si China in cantitati mari inainte ca Agentia Europeana a Medicamentului sa le fi examinat sau autorizat, ceea ce i-a permis sa atinga una din cele mai mari rate de vaccinare din UE.Majoritatea activitatilor industriei de servicii - hoteluri, restaurante, teatre, cinematografe, sali de fitness, de sport - au fost reluate deja.Dupa atingerea pragului de 5 milioane de vaccinati, se va renunta la restrictiile de circulatie pe timp de noapte si la programul restrans al restaurantelor si magazinelor.La evenimente private si de familie vor putea fi prezente pana la 50 de persoane, la nunti, maximum 200, iar la celelalte evenimente in aer liber, pana la 500.La cele organizate in spatii inchise vor avea insa acces doar persoanele care au certificat de vaccinare, a mai precizat Orban.Economia a avut o scadere de 5% anul trecut, iar Orban, pe care il asteapta alegeri legislative in 2022, a spus ca PIB-ul de anul acesta ar putea chiar sa depaseasca prognoza de 4,3% a guvernului.El a reiterat ca executivul a decis sa prelungeasca pana la sfarsitul lui august moratoriul asupra platii creditelor bancare - decis in contextul pandemiei -, spre a permite bancilor si guvernului sa continue discutiile si sa pregateasca noile planuri. Persoanele cu venituri mici vor trebuie sprijinite in continuare, a mai spus Orban, fara alte detalii.Vineri, portalul guvernamental koronavirus.gov.hu a informat ca, in ultimele 24 de ore, 47 de pacienti infectati cu coronavirus , majoritatea varstnici cu comorbiditati, au decedat, si au fost confirmate 657 de cazuri noi de contaminare.