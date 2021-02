Ungaria si-ar putea vaccina 70% din populatie contra COVID-19 pana in iunie

Atingerea acestui obiectiv i-ar asigura Ungariei una din cele mai ridicate rate de vaccinare din Uniunea Europeana, permitandu-i sa ridice restrictiile si sa redeschida economia mai devreme decat alte tari, a declarat Pal Volner, secretar de stat in Ministerul justitiei, in cadrul unei dezbateri parlamentare cu privire la extinderea regimului special introdus pentru a limita raspandirea coronavirusului. Folosirea vaccinurilor produse in China si Rusia ii va permite Ungariei sa vaccineze pana la finele lunii mai cu 3,5 milioane de oameni mai mult decat daca s-ar baza doar pe cele procurate prin intermediul Bruxellesului, a subliniat Volner.Acesta a mentionat, invocand opinii ale expertilor , ca restrictiile anticoronavirus mai trebuie mentinute deocamdata, dar si-a exprimat speranta ca vor putea fi relaxate in viitorul previzibil.