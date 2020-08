Ungaria va avea reguli mai stricte de trecere a frontierei de la 1 septembrie, pe fondul evolutiei COVID-19

"Cand va incepe noul an scolar, nu vom mai putea mentine sistemul de trecere a frontierei care a functionat in timpul verii", a spus Orban.Conform actualelor reglementari, persoanele care se intorc in Ungaria din tari cu rate de infectare mai mare trebuie sa intre in carantina pentru 14 zile, exceptand cazul cand prezinta doua teste negative pentru coronavirus Croatia, o destinatie de vacanta populara printre unguri, se afla pe "lista verde", fara aplicarea de reguli speciale. Joi, in aceasta tara s-au inregistrat 255 de noi cazuri de contaminare, care au crescut numarul total de infectari la 7.329.Viktor Orban nu a oferit detalii cu privire la noile restrictii.Pana vineri, Ungaria a raportat in total 5.046 de cazuri de coronavirus, dintre care 609 decese.Nationalistul Viktor Orban, aflat de peste un deceniu la putere in Ungaria, a mai spus ca executivul pe care il conduce va elabora pana la mijlocul lunii viitoare un plan pe doi ani pentru redresarea economiei, dupa o scadere anuala mai grava decat era de asteptat a productiei economice, de 13,6% in trimestrul doi.Previziunile oficiale ale guvernului ungar continua sa estimeze la numai 3% contractia economica pentru acest an. Cu toate acestea, ministrul ungar al finantelor Minaly Varga a estimat luna trecuta ca economia tarii s-ar putea contracta cu circa 5%, dar aceasta a fost inainte de difuzarea datelor sumbre privind PIB-ul Ungariei din al doilea trimestru, noteaza Reuters.Viktor Orban nu a facut vineri noi estimari cu privire la perspectivele economice ale Ungariei.