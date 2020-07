UNICEF a donat Institutului Matei Bals 20 de concentratoare de oxigen

Aparatele electrice livrate de UNICEF concentreaza oxigenul din mediul inconjurator si furnizeaza oxigenul concentrat intr-o maniera controlata pacientului care are nevoie de oxigenoterapie.Potrivit sursei citate, concentratoarele de oxigen se adauga celorlalte echipamente de protectie livrate de UNICEF de la inceputul pandemiei de COVID-19 profesionistilor din prima linie din Romania, inclusiv catre asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenti si lucratori sociali, care merg pe teren in sprijinul copiilor dezavantajati."UNICEF in Romania continua sa sprijine munca profesionistilor care se afla in prima linie a luptei impotriva pandemiei de COVID-19, ale caror eforturi sunt esentiale pentru copii si familiile lor. In acelasi timp, lucram pentru a-i sprijini in special pe copiii vulnerabili, cum sunt cei care traiesc in institutii rezidentiale", a declarat Gabriel Vockel, reprezentantul adjunct al UNICEF Romania.In Romania, au fost distribuite, incepand cu luna aprilie, 600.000 de masti de protectie, 241.000 de manusi de unica folosinta, 15.000 de flacoane cu dezinfectant, cat si teste de detectare a SARS-CoV-2, termometre, ochelari si halate de protectie.In contextul pandemiei de COVID-19, UNICEF colaboreaza cu Organizatia Mondiala a Sanatatii, autoritati nationale (inclusiv cu Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii - ANDPDCA), regionale (Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directiile de Sanatate Publica) si cu autoritatile locale pentru a monitoriza indeaproape situatia si a oferi sustinere, se mai arata in comunicat.