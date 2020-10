UNICEF intentioneaza sa achizitioneze peste un miliard de seringi pentru viitoarele vaccinuri impotriva COVID-19

"Vaccinarea lumii impotriva COVID-19 va fi in curand una dintre sarcinile cele mai ample din istoria umanitatii si ar trebui sa avansam la fel de rapid pe cat vor putea fi produse vaccinurile", a afirmat luni Henrietta Fore, director general al Fondului Natiunilor Unite pentru Copii, citata intr-un comunicat."Pentru a putea avansa rapid mai tarziu, trebuie sa actionam rapid acum, iar pana la finalul anului, vom avea deja peste o jumatate de miliard de seringi in precomanda acolo unde vor putea fi furnizate rapid si la cel mai bun cost", a explicat Henrietta Fore.Cele 520 de milioane de seringi pe care organizatia doreste sa le stocheze deja pana la finalul anului 2020, puse cap la cap "ar fi suficiente pentru a face o data si jumatate inconjurul lumii", a adaugat ea, pentru a oferi o idee asupra amplorii acestui demers.Pentru moment, niciun vaccin impotriva COVID-19, care a dus la moartea a peste 1,1 milioane de persoane de la inceputul pandemiei, izbucnita la finalul lui 2019, nu este operational.Aproape 200 se afla in faze diferite de dezvoltare si de testare, iar circa 10 se afla in ultima faza a procesului inaintea unei evaluari si eventuale autorizari din partea autoritatilor sanitare, potrivit cifrelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).Fondurile necesare achizitionarii seringilor, dar si pentru cele 5 milioane de recipiente in care sa poata fi aruncate in conditii de siguranta seringile folosite, provin din partea Gavi, Alianta pentru vaccinuri, un parteneriat intre institutii publice, fundatii, organizatii internationale si companii.UNICEF - cel mai mare cumparator de vaccinuri din lume - va avea misiunea de a coordona aprovizionarea.Alaturi de OMS, UNICEF a inceput, de asemenea, sa realizeze o harta a mijloacelor existente pentru a asigura continuitatea lantului de refrigerare, vaccinurile fiind sensibile la temperaturi ridicate.