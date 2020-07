Unitatea medicala din Gaesti, transformata in spital COVID

Laurentiu Belusica, director al spitalului din Gaesti, spune ca inca nu stie cati bolnavi vor veni la spitalul sau."Nu am fost consultat deloc, nici macar daca pot sa ingrijesc bolnavi Covid. Avem sectie de terapie intensiva, dar nu avem medic anestezist, deci nu putem sa ingrijim bolnavii grav Covid. Inca nu stiu cati bolnavi vor veni, eu sunt pregatit sa primesc 120 de bolnavi.Ce stare vor avea si ce medicamente vor avea, aici am o problema ca ei vor veni cu o medicatie in punga pentru 24 de ore, iar eu am la dispozitie ziua de luni sa le cumpar medicamente pe care nu le am, ca sa le am incepand de marti dimineata pentru ei", a declarat Laurentiu Belusica pentru Digi 24 Numarul de cazuri de coronavirus in judetul Dambovita raportat duminica era de 935.