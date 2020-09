Statele membre UE vor achita o parte din despagubirile care ar putea fi solicitate ca urmare a efectelor secundare ale vaccinului impotriva COVID-19 al AstraZeneca

Acordul cu AstraZeneca, care transfera pe seama contribuabililor o parte din riscurile asociate cu lansarea unui vaccin, a fost convenit in august iar clauzele cu privire la responsabilitate nu au fost dezvaluite pana acum. Potrivit acestui acord, AstraZeneca va plati costuri legale numai pana la un anumit prag, a dezvaluit oficialul citat de Reuters, care nu a precizat care este acest prag si nici cum anume vor fi impartite costurile intre guvernele europene.Protectia financiara ar urma sa acopere atat costurile legale cat si posibilele despagubiri, ceea ce este ar putea fi important in eventualitatea in care ceva va merge prost.In schimbul unui pret mai mare pentru vaccinul sau, producatorul francez Sanofi, care colaboreaza cu GlaxoSmithKline in calitate de partener, nu a obtinut acoperirea riscurilor acordata rivalului AstraZeneca.Oficialul citat de Reuters a precizat ca in conformitate cu acordul convenit cu AstraZeneca, tarile UE au acceptat sa plateasca un pret de 2,5 euro pentru fiecare doza de vaccin, in timp ce Sanofi a negociat un pret de aproximativ 10 euro pentru fiecare doza.Acordurile reflecta strategiile diferite adoptate de doi dintre cei mai mari producatori mondiali de medicamente pentru a se proteja, in contextul intensificarii dezbaterii cu privire la cine este responsabil pentru efectele secundare ale vaccinurilor impotriva COVID-19. Acoperirea financiara a acestor riscuri este un element crucial in negocierile dintre producatorii de medicamente cu guvernele care sunt interesate sa obtina in avans vaccinuri impotriva COVID-19.Pozitia UE cu privire la "liabilities" ar putea explica de ce blocul comunitar, care are o populatie mai mare decat SUA, este in urma Washingtonului in asigurarea de posibile vaccinuri impotriva COVID-19. Sistemul american transfera responsabilitatea pentru vaccinuri in intregime pe seama guvernului si protejeaza producatorii de medicamente deoarece se considera ca o vaccinare raspandita impotriva COVID-19 este benefica pentru societate.