Universitatea Oxford: Evenimentele adverse care au dus la suspendarea studiului clinic al vaccinului AstraZeneca nu ar avea legatura cu vaccinul in sine

Inrolarea in studiul clinic global al vaccinului companiei britanice, care este dezvoltat in colaborare cu Universitatea Oxford, a fost suspendata pe 6 septembrie, dupa ce un participant din Marea Britanie a inregistrat o reactie adversa grava, considerata a fi o afectiune inflamatorie spinala rara, numita mielita transversa.Au avut loc evaluari pentru siguranta dupa ce voluntari inrolati in studiu clinic pentru testarea vccinului candidat, numit AZD1222 sau ChAdOx1 nCoV-19, au dezvoltat simptome neurologice inexplicabile, inclusiv schimbarea senzatiei sau slabiciune in membre, iar studiul a fost suspendat in timpul evaluarii sigurantei, potrivit documentului."Dupa o evaluare independenta, s-a considerat ca este improbabil ca aceste afectiuni sa fie asociate cu vaccinul sau au existat dovezi insuficiente pentru a afirma cu certitudine ca aceste boli au legatura sau nu cu vaccinul", arata documentul.Studiul clinic a fost reluat in Marea Britanie, Brazilia si Africa de Sud, dar inca nu in Statele Unite.AstraZeneca si Universitatea Oxford nu au raspuns imediat solicitarilor pentru comentarii.